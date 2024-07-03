百萬關注魔性動畫《鹿乃子乃子虎視眈眈》來了！回歸線娛樂7月新番

記者楊智仁／綜合報導

隨著暑假到來，動畫代理商「回歸線娛樂」發行四部有趣作品呈現給動漫迷，其中包含未開播就掀起話題《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》，片頭曲超洗腦音樂加上魔性舞蹈，創下單周即破百萬觀看驚人紀錄；有生之年重現經典動畫作品《金肉人》40 周年新製作──《金肉人 完美超人始祖篇》，讓粉絲大呼回憶湧現，以下內容將帶來更豐富介紹。

▼回歸線娛樂7月新番。（圖／回歸線娛樂提供）

全球動畫發行商「REMOW」代理授權、未開演即創造超高關注七月動畫新番作品《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》，為了讓粉絲記住繞口動畫名稱，官方將片頭曲中幾秒鐘的超魔性片段串接成一小時，洗腦音樂配上動畫主角魔性舞蹈，影片上傳不到一周即破百萬觀看，兩周觀看數更飆高至近三百萬，讓網友瘋傳更掀起模仿熱潮。

《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》故事描述資優生「虎視虎子」隱藏自己以前不良少女身分，愉快度的過高中生活，某天出門突然遇到掛在電線上長鹿角的神祕少女，居然還是班上新來的轉學生，劇情超級荒誕好笑。雖然故事荒謬但動畫製作可不馬虎，找來負責「SPY X FAMILY間諜家家酒、進擊的巨人」動畫公司「WIT STUDIO」擔綱動畫製作，超強動畫品質絕對是7 月動畫魔性霸權。

有生之年系列再加一，《金肉人》動畫 40 周年時官方宣布新製作《金肉人 完美超人始祖篇》，此部為「王位爭奪戰篇」後推出續作，並將由負責「排球少年、怪獸8號」知名動畫公司「Production I.G」進行製作。聲優部分安排也相當巧妙，飾演「鬼滅之刃 上弦之貳·童磨」知名聲優「宮野真守」詮釋主角金肉人，而原本擔任金肉人聲優「神谷明」這次則擔任金肉人父親金肉真弓與其師傅卡哈梅。

《金肉人》故事是以現代日本為舞台，描述金肉人世界中存在著超越人類的「超人」，並且在擂台上與各式各樣強敵戰鬥，主角金肉人為了成為格鬥界最強持續奮鬥。《金肉人 完美超人始祖篇》延續之前劇情，描述金肉星第 58 代大王金肉人在地球上簽署正義超人、惡魔超人、完美超人互不清擾條約，沒想到才沒過幾天完美超人就帶著主力來到地球撕毀條約並對另外兩大勢力發動攻擊，形成三方亂鬥局面。充滿熱血戰鬥的故事情節。

今年初有看過千歲精靈，夏天則是帶來肉肉精靈。《精靈小姐瘦不了》故事描述異世界來的精靈抵擋不人類美食誘惑，來到人類世界嘗試吃了美味無比的薯條而欲罷不能，因為過量飲食而變成肉肉精靈。不僅如此，連其他異世界慕名而來的暗黑精靈、人魚、狼人，也都因人類美食太好吃又缺乏運動，每個都變成胖胖的。因為受到肉肉困擾，大家陸續找上身為按摩師男主角「直江」，按摩師將用他豐富按摩知識與簡單瘦身操解決大家困擾，帶領異世界大家一起健康動起來。

這次地下城不做飯也不打怪，一起在七月新番動畫《地下城中的人》體驗地下城管理員職場生活。原本應該探索地下城盜賊少女「克蕾伊」，在地下城深層意外被管理員魔法使「蓓兒」雇用進入經營管理工作。迷宮裡不為人知的工作內容將被揭開，地下城工作竟然也會有人手不足問題？一連串魔幻又驚奇的設定超級療癒，動畫製作方面也不可小覷，由精靈寶可夢動畫製作公司「OLM」擔綱，官方更宣布主角由飾演《迷宮飯》瑪露希爾聲優「千本木彩花」主演，這次化身在地下城工作的人，看「克蕾伊」如何與魔法使與怪物共事，挖掘不為人知的地下城工作幕後秘辛及改善經營的職場學。