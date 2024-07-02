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《鬼滅 柱訓練篇》結尾彩蛋逼哭粉絲　炎柱驚喜獻聲傳承意志

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於本周迎來結尾，第 8 話長達 40 分鐘擴大放送，再加上製作組經費燃燒的震撼場面，讓《鬼滅之刃》再度成為近期動漫圈的話題焦點。不僅如此，「柱訓練篇」最終回尾聲還放了一個小彩蛋，熟悉「大哥」的聲音，讓粉絲們都差點流下眼淚。

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▼《鬼滅 柱訓練篇》迎來結尾。（圖／翻攝自ufotable、Netflix）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable、Netflix）

《鬼滅之刃》每季最後幾集經費燃燒場面總讓觀眾們大飽眼福，「柱訓練篇」也不例外，不論是主公產屋敷燃燒最後生命所傳承意志，還是無限城的精采作畫，都令粉絲們大飽眼福，「絕對要打倒鬼舞辻無慘」是鬼殺隊所有人共同的信念，不過沒想到在「柱訓練篇」結尾，官方還放了一個感人小彩蛋。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable、Netflix）

「柱訓練篇」每一話結尾都會出現炭治郎介紹各角色小短劇，這次完結篇要介紹的是戀柱，炭治郎透露，甘露寺小姐以前是煉獄先生的繼子，雖然訓練太辛苦導致大家都逃走，戀柱卻都沒有抱怨。蜜璃也回應，「煉獄先生訓練雖然很辛苦，卻超級認真有熱情，非常照顧我。還有就是煉獄先生很會吃，我們會用很大的鍋子，煮好多地瓜跟白飯，兩個人一起吃！」

正當炭治郎與戀柱興奮回憶過往時，突然傳來熟悉的聲音，「真是懷念啊，我也都還記得喔，終於要跟鬼舞辻戰鬥了啊，交給你們了。」雖然炎柱沒有出現在畫面中，不過這爽朗正直的聲音所有粉絲絕對忘不了，大哥驚喜獻聲傳承意志，更加深大家要「打倒無慘」的決心。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable、Netflix）

關鍵字：鬼滅之刃

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