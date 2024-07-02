木棉花7月新番一次看！燃燒經費高品質動畫、輕鬆小品全收錄

記者楊智仁／綜合報導

享受完 4 月新番所帶來餘韻之後，下個季度 7 月新番馬上要接著登場，今年暑假動畫代理商木棉花國際精挑細選出幾部製作頂級、題材大眾、粉絲喜愛的動畫劇集要帶給大家，首先看到「強檔續篇」：從 4 月延續的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第三季以及《夜櫻家大作戰》和推出全新篇章的《SHY 靦腆英雄 東京奪回篇》等作品都將延續前面的熱血與感動，接下來透過本篇文章一起來看看有那些新番內容。

▼木棉花夏季新番內容。（圖／木棉花提供）

豪華動畫製作陣容，燃燒經費高品質之作

曾擔任過《葬送的芙莉連》、《鏈鋸人》、《咒術迴戰》等知名大作原畫、被譽為日本最年輕有為的鬼才監督吉原達矢。本次將帶來由日本知名輕小說家大森藤野 ( 代表作：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 ) 最新作品《杖與劍的魔劍譚》改編動畫，講述不會使用魔法的吊車尾少年在魔法學院利用他的「劍」對抗魔法之「杖」王道故事。另一部強強聯手之作由知名 IP《暗殺教室》作者松井優征所著最新作品《擅長逃跑的殿下》搭配動畫業界的超級製片人梅原翔太 ( 代表作：孤獨搖滾、戀上換裝娃娃 ) 打造日本鎌倉幕府奇幻歷史故事。

被視為等級最低的廢材們如何透過特殊技能反轉一切

《新人大叔冒險者，被最強隊伍操到死成無敵》在冒險者公會當了 14 年接待員如今超過 30 歲的男主角里克·古拉迪亞特爾真正目標其實是成為一名冒險者，在經過最強 S 級傳奇隊伍「奧利哈康之拳」的成員們非人般的地獄式訓練後，他能徹底地脫胎換骨嗎。《我要【招架】一切～反誤解的世界最強想成為冒險家》講述被視為毫無才能的少年在隱居後，獨自進行防禦技能【招架】修行；某天為了救下被災害級魔物襲擊的公主因此挺身而出，孰不知命運的齒輪也開始轉動了起來。《靠廢柴技能【狀態異常】成為最強的我將蹂躪一切》在學校裡如同空氣般毫無存在感的高中生三森燈河，與同班同學一起被召喚到了異世界，在女神薇希斯的鑒定下燈河被宣告是最低級別的 E 級而被遺棄至存活率為零的遺跡之中，於是他決定運用被視為廢柴技能【狀態異常】來逃出遺跡並對女神薇希斯進行復仇。

養娃打怪、召喚使徒、挑戰傳說級任務，只要團結就是力量

《異世界悠閒紀行～邊養娃邊當冒險者～》講述男主角茅野巧因神的失誤不幸喪命轉生到異世界並獲得各種技能，他在有魔物潛伏的危險森林中發現了一對年幼的雙胞胎，於是展開一邊養娃一邊冒險的悠閒生活。《從路人角色開始的探索英雄譚》能力值低下只能在迷宮裡靠著打史萊姆賺取零用金的路人高中生高木海斗在某天奮力打敗金色史萊姆之後，竟然獲得能召喚出神話級存在、價值數億的超稀有從者卡片，當他下定決心進行召喚後，一位超乎人類想像的女武神就此降臨了。《FAIRY TAIL魔導少年 百年任務》「妖精尾巴」最強隊伍的成員們正準備踏上旅途，他們的目的地是遙遠北方大陸基爾帝那最古老的魔導士公會『魔陣之龍』的所在地。由於他們將挑戰比 S 級任務更高階的百年任務，面對從未有人完成的傳說級難度任務，納茲等人興奮不已的嶄新大冒險即將開幕。

獻上今年夏季消暑最佳解：看各類養眼女角爭奇鬥艷

《2.5次元的誘惑》對三次元女生沒興趣的漫畫研究社社長奧村今天也孤身一人在社團辦公室呼喊令他深愛不已的二次元角色莉莉艾露的名字，然而此時出現在奧村面前的卻是「想成為莉莉艾露」三次元女生天乃理理沙，理理沙對奧村說出了她不為人知 COSPLAY 興趣「我…想要做做看這個」在只有兩個人的社團辦公室中，COSPLAY 活動現正展開。《敗北女角太多了！》沒能贏得心上人戀情的女孩「敗北女角」到底有哪些，有愛吃的青梅竹馬系女角八奈見杏菜，還有活力充沛的運動系女角燒鹽檸檬，更有怕生的小動物系女角小鞠知花。亂糟糟的敗走系青春故事，想像被一群敗北女角們圍繞是怎樣的感覺。