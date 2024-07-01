《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終回經費震撼燃燒！無限城決戰吹響號角

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》可說是今天討論度最高的動畫之一，隨著官方宣布「無限城篇」將會以劇場版三部曲形式呈現之外，「柱訓練篇」也迎來結尾，製作組按照慣例最後一集呈現相當震撼戰鬥場面，主公産屋敷意念以及鬼殺隊全員集結，吹響最終大決戰號角。

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▼「無限城篇」將會以劇場版三部曲形式呈現。（圖／翻攝自@ufotable推特）

《鬼滅之刃》每季最後幾集經費燃燒的場面總讓觀眾們大飽眼福，「柱訓練篇」也不例外，長達 40 分鐘擴大放送一開始「鬼舞辻無慘」登場充滿著鬼王氣勢，在産屋敷府有著千年恩怨的無慘與主公產屋敷耀哉展開對話，儘管已經命在旦夕，產屋敷深信人類信念及意志，正是足以對抗無慘千年的資本，同時也是永恆真理。緊接著震撼爆炸照亮夜晚，產屋敷燃燒最後生命，同時吹響鬼殺隊進攻號角。

為了將無慘留住珠世與鬼王貼身肉搏，馬上各柱以及炭治郎集結「岩、蟲、水、風、戀、蛇、霞之呼吸、火之神神樂」準備出鞘，然而突然之間，所有鬼殺隊成員都掉入了無限城，延伸無邊際的壯闊空間無論何時都讓人嘆為觀止，在炭治郎怒吼下，抱持著「絕對要打倒鬼舞辻無慘」信念，「無限城篇」接下來會以三部劇場版形式呈現。