《咒術迴戰》快閃店巡迴最大場！400公分「伏魔御廚子」高雄亮相

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》第二季快閃店最終場移師南台灣擴大舉辦，將於 6 月 29 日至 9 月 1 日在高雄駁二特區 B6 倉庫盛大展開。本次活動堪稱《咒術迴戰》快閃店全台巡迴最大場，上百坪活動空間不僅全方位重現台北、台中四大經典拍攝場景，首次公開超人氣角色五條悟和夏油傑的超可愛大型 Q 萌氣偶。此外，場內重新打造 400 公分高等比例「伏魔御廚子」場景，再次為南部粉絲們帶來咒術領域震撼的視覺享受。

▼《咒術迴戰》第二季快閃店。（圖／咒術快閃店）

在這個上百坪的活動展區中，粉絲們除了可以沉浸在《咒術迴戰》的劇情精彩場景中外，同時還可購買到上百項的活動限定商品；此次南移特別企劃更推出了數十樣新品，包括伏黑慎爾的咒靈娃娃飲料提袋、獄門疆環保收納袋和獄門疆抱枕等等全球首發商品，這些品項無疑將成為粉絲們收藏的首選。

本次咒術迴戰快閃店最終場特別邀請到國際設計師品牌 APUJAN 創意總監詹朴（Apu Jan）與團隊參與，APUJAN 以獨特的設計風格將東方與西方元素巧妙融合，歷年作品在國際時尚界備受矚目。將與《咒術迴戰》聯名推出限量的膠囊服飾系列，將動畫元素融入現代時裝，為粉絲們帶來既具潮流感又充滿動漫風格的系列服裝。

最後，為了感謝全台粉絲的一路熱情支持，最終場活動期間凡消費滿千元即贈全新角色透卡（共 7 款）一張，讓粉絲們有機會蒐集全新的全套角色卡片。此外，現場還設有獨家的咒力拉霸機，粉絲們務必親自測試看看自己的咒力指數。

【活動資訊】

咒術迴戰快閃店－高雄最終場

日期：2024/6/29 - 2024/9/1

時間：10：00 - 18：00

地點：高雄駁二藝術特區 B6倉庫



