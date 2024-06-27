《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

記者楊智仁／綜合報導
2024 年《寶可夢集換式卡牌》（PTCG）插畫比賽近期因為 AI 技術引發新的爭議，原來在入圍前 300 名作品當中疑似混入了 AI 作畫，讓許多粉絲感到相當不滿。日前寶可夢公司也緊急發出公告，因為「違反規章」取消多個參賽作品。
https://t.co/0zw5YjCQs0 pic.twitter.com/4AEJ550D0u— Pokémon TCG (@PokemonTCG) June 25, 2024
《寶可夢集換式卡牌》已存在近三十年，是數千名寶可夢愛好者熱愛的卡牌遊戲。2021 年為了進一步吸引遊戲社群，寶可夢公司創辦首屆面向國際的寶可夢卡牌遊戲插畫比賽，獲勝作品也被納入線上寶可夢卡牌遊戲展覽。今年比賽主題是「魔幻的寶可夢時刻」，冠軍可以獲得 5000 美元，藝術家們在 1 月 31 日之前提交作品。6 月中旬，寶可夢卡牌遊戲宣布前 300 名入圍者，但不少作品被指控為 AI 生成。
A lot of people are criticizing the TCG team for not being able to spot clear signs of AI in some of the submissions. I understand the frustration - paid professionals should do better. But I think we should also use the opportunity to educate ppl on WHY we know these are AI. ???? https://t.co/l8c62s1Bsd— stormy ???????? ukkomon apologist (@haruujin) June 14, 2024
現在，寶可夢官方已取消多個 2024 年插畫比賽名單中的參賽作品，根據聲明被淘汰者「違反了官方比賽規則」，儘管沒有明確指出取消參賽資格是因為 AI 相關，但因為前 300 名入圍名單公開後，出現大量質疑聲浪，許多粉絲一一點出部分作品是由 AI 所創作 ( 像是手指畫錯、數個入圍者畫風非常相似 )，而官方也是在這些批評出現後才發布公告。
取消參賽資格的公告發布後，許多粉絲和藝術家對寶可夢官方決定表示讚賞。畢竟，藝術創作在寶可夢社群中非常重要，粉絲們運用他們的才華和創意分享精彩的作品，有時甚至花費數小時創作只為了表達對這個系列的愛。官方也表示「接下來的二次評審和最終評審中，我們將強化審查體制，確保能夠嚴格篩選各作品的呈現。」
Can we talk about how these entries are clearly all from the same person breaking the 3 submissions limit, and happen to be in a very "AI-adjacent" style? https://t.co/Nzy6Qjs4OS pic.twitter.com/UxQhu2khgS— ???? Rachel ???? Briggs ???? (@RacieBeep) June 14, 2024
イラストの審査員様がこの辺の違和感に気付けないはず無いと思うのだが… pic.twitter.com/8lKMBzfCZv— 塩ビ (@envi55109095) June 14, 2024
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