《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

2024 年《寶可夢集換式卡牌》(PTCG)插畫比賽近期因為 AI 技術引發新的爭議,原來在入圍前 300 名作品當中疑似混入了 AI 作畫,讓許多粉絲感到相當不滿。日前寶可夢公司也緊急發出公告,因為「違反規章」取消多個參賽作品。

《寶可夢集換式卡牌》已存在近三十年,是數千名寶可夢愛好者熱愛的卡牌遊戲。2021 年為了進一步吸引遊戲社群,寶可夢公司創辦首屆面向國際的寶可夢卡牌遊戲插畫比賽,獲勝作品也被納入線上寶可夢卡牌遊戲展覽。今年比賽主題是「魔幻的寶可夢時刻」,冠軍可以獲得 5000 美元,藝術家們在 1 月 31 日之前提交作品。6 月中旬,寶可夢卡牌遊戲宣布前 300 名入圍者,但不少作品被指控為 AI 生成。

A lot of people are criticizing the TCG team for not being able to spot clear signs of AI in some of the submissions. I understand the frustration - paid professionals should do better. But I think we should also use the opportunity to educate ppl on WHY we know these are AI. ???? https://t.co/l8c62s1Bsd