《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

記者楊智仁／綜合報導

2024 年《寶可夢集換式卡牌》（PTCG）插畫比賽近期因為 AI 技術引發新的爭議，原來在入圍前 300 名作品當中疑似混入了 AI 作畫，讓許多粉絲感到相當不滿。日前寶可夢公司也緊急發出公告，因為「違反規章」取消多個參賽作品。

《寶可夢集換式卡牌》已存在近三十年，是數千名寶可夢愛好者熱愛的卡牌遊戲。2021 年為了進一步吸引遊戲社群，寶可夢公司創辦首屆面向國際的寶可夢卡牌遊戲插畫比賽，獲勝作品也被納入線上寶可夢卡牌遊戲展覽。今年比賽主題是「魔幻的寶可夢時刻」，冠軍可以獲得 5000 美元，藝術家們在 1 月 31 日之前提交作品。6 月中旬，寶可夢卡牌遊戲宣布前 300 名入圍者，但不少作品被指控為 AI 生成。

A lot of people are criticizing the TCG team for not being able to spot clear signs of AI in some of the submissions. I understand the frustration - paid professionals should do better. But I think we should also use the opportunity to educate ppl on WHY we know these are AI. ???? https://t.co/l8c62s1Bsd — stormy ???????? ukkomon apologist (@haruujin) June 14, 2024

現在，寶可夢官方已取消多個 2024 年插畫比賽名單中的參賽作品，根據聲明被淘汰者「違反了官方比賽規則」，儘管沒有明確指出取消參賽資格是因為 AI 相關，但因為前 300 名入圍名單公開後，出現大量質疑聲浪，許多粉絲一一點出部分作品是由 AI 所創作 ( 像是手指畫錯、數個入圍者畫風非常相似 )，而官方也是在這些批評出現後才發布公告。

取消參賽資格的公告發布後，許多粉絲和藝術家對寶可夢官方決定表示讚賞。畢竟，藝術創作在寶可夢社群中非常重要，粉絲們運用他們的才華和創意分享精彩的作品，有時甚至花費數小時創作只為了表達對這個系列的愛。官方也表示「接下來的二次評審和最終評審中，我們將強化審查體制，確保能夠嚴格篩選各作品的呈現。」