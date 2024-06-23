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《艾爾登法環》DLC難度超高　宮崎英高：挑戰玩家能承受的極限

記者楊智仁／綜合報導

《艾爾登法環》是近幾年最知名的高難度動作遊戲，玩家主要活動舞台位於交界地，與各式人物相遇、戰鬥，最終目標成為艾爾登之王，其首個大型 DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》 6 月 21 日登場引發矚目，社長宮崎英高接受外媒訪問時也提到要把難度拉到「玩家能承受的極限」。

▼《艾爾登法環 黃金樹幽影》。（圖／翻攝自 Steam）▲▼法還。（圖／翻攝自 Steam）

《艾爾登法環》是 FromSoftware 在 2022 年 2 月推出的魂系動作遊戲，遊戲主打多元化玩法，玩家透過各種方式來擊倒敵人，龐大褪色者人數和遊戲探索內容規模非一般遊戲可以趕上的規模。隨著《黃金樹幽影》發售，社長宮崎英高接受外媒 CNET 採訪表示，「毫無疑問，這是我們做過規模和內容量最大的 DLC，新增至少 10 個 BOSS、還有武器、建築、毒沼澤...，玩家邁向新挑戰之前已經擊敗碎星將軍拉塔恩與鮮血君王蒙格，當然我們設定新目標，這意味著在挑戰玩家所能承受的極限。」

▲▼法還。（圖／翻攝自 Steam）

《艾爾登法環 黃金樹幽影》難度真的超高，就連路邊的小怪都能把人秒殺，宮崎英高接著表示，「有些 BOSS 是故事發展的必要部分，當然有些不是。特別是那些非必要部分的 BOSS 尤其困難，我認為它們將為玩家提供非常好的挑戰和障礙。《艾爾登法環》上市的兩年間挑戰壓力大的 BOSS 是很重要的元素，我們試圖在玩家喜好和壓力中找到平衡，但如果沒有像大家所想那樣的話...那我很抱歉 ( 笑 )。」

▲▼法還。（圖／翻攝自 Steam）

關鍵字：艾爾登法環

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