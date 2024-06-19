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羅傑撞臉《活俠傳》最醜主角　Karsa本人認證：以為照他臉捏

記者蘇晟彥／綜合報導

獨立工作室原始鳥熊所開發的武俠遊戲《活俠傳》在上市後引起熱烈討論，但在近日官方一連串更新後，不少玩家直喊「這是今年看過文本最強的遊戲！」評價反升成為2024獨立遊戲傳奇。對此，卻有網友意外發現號稱最醜主角的趙活意外撞臉知名實況主羅傑，甚至連CFO選手Karsa都留言「我以為是羅傑本人照自己臉捏的，再度引起討論。」

▼不少網友認為《活俠傳》主角就是羅傑本人。（圖／翻攝自NL熊寶交流區）

▲▼ 羅傑 , 活俠傳 , Karsa 。（圖／NL熊寶交流區）

羅傑自從從金字塔逃出、與熊班長一起創立叉滴娛樂後，人氣蒸蒸日上，不少粉絲都會四處到各大YTR、實況主留言區大喊「羅傑說你2486」，讓前段時間不少人都開始認識羅傑，而近日號稱以最醜主角做為號召的武俠遊戲《活俠傳》上線後，就有網友發現，根本就是羅傑本人的臉，頓時引起討論。

連CFO電競選手Karsa都驚訝，才恍然大悟原來主角本來的臉就是長那樣，他原先以為遊戲可以捏臉，而羅傑按照自己的臉把主角的臉捏出來，Karsa也補充，他只是覺得男主角帥到炸開，跟阿傑一樣瀟灑，頓時引起不少網友議論。

對此，不少網友看了直說，「就是你了羅傑，這是羅傑傳」、「連咖哥都這樣說，真的2486」、「根本本人」、「羅傑的命比趙活好多了，可以每天水時數。」

▲▼ 羅傑 , 活俠傳 , Karsa 。（圖／NL熊寶交流區）

▲▼ 羅傑 , 活俠傳 , Karsa 。（圖／NL熊寶交流區）

關鍵字：遊戲獨立遊戲武俠遊戲網遊熱議

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