《排球少年》破2.53億登台灣影史日片第三名　超越新海誠兩神作

記者楊智仁／綜合報導

上星期票房榮登 2024 年度全台票房冠軍的劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，隨著中文配音版上映與繁體中文版特典「音駒番外篇!! 33.5再來一次!」雙雙助攻威力下，票房直衝 2 億 5357 萬 2,366 元，超過 88 萬 3804 總觀看人數，一舉超越新海誠《鈴芽之旅》 ( 2 億 5270 萬 ) 、《你的名字》 ( 2 億 2025 萬 ) 成為台灣影史日本電影票房第三名。

▼《排球少年!!垃圾場的決戰》。（圖／Medialink Taiwan 提供）

《排球少年!! 垃圾場的決戰》故事接續動畫第四季，自從烏野高中擊敗全國大賽第二輪的勁敵稻荷崎高中後，將面對宿敵「音駒高中」，儘管這兩支球隊經常在練習賽中對戰，卻從未在全國錦標賽中正式交鋒，直至今日終於迎來對戰的機會，最熟悉彼此戰鬥力的對手，將在大銀幕聲光效果助攻下，拚盡全力打出一場精采且不能重來的宿命之戰。目前《排球少年!! 垃圾場的決戰》票房已經超越「鈴芽之旅、你的名字」登上台灣影史日本電影票房第三名，前面兩名也都是現象級作品「鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇、灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」。

本周為了片中男主角日向翔陽生日 ( 6/21 ) ，片商羚邦亞洲再度推出 5 場「特別場」，6 月 21 日的 MUVIE CINEMA TITAN 廳，與 6 月 22 日全台 IMAX 影廳：美麗華大直影廳、新竹巨城威秀影城、台中大遠百威秀影城、台南南紡威秀影城。每家影城的「特別場」時間不同，有興趣的觀眾可以關注有安排特別場的影城粉絲專頁。