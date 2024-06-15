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最醜武俠遊戲《活俠傳》「坐牢體驗」爆負評　官方致歉：深刻反省

記者蘇晟彥／綜合報導

由獨立團隊「原始鳥熊 Obb Studio」開發，在體驗版中被玩家稱作「最醜武俠遊戲主角」的《活俠傳》在6月14日推出，但上線後卻因為「SL問題」、「武器命中機率」等多種BUG，Steam短短1天在5,390則就有71%負評，官方在15日致歉並承諾立即更改版本內容，同時關閉粉專留言集中精神去完善遊戲。

▼《活俠傳》在上市前備受期待，但完整版卻出現多種bug，勸退不少玩家入坑。

▲▼ 活俠傳

在上市前備受期待的《活俠傳》，以最醜主角做為號召，講述玩家所扮演的是一名資質凡庸，且不受人待見的唐門雜魚，沒有主角光環，人生難度EX-HARD。但就像官方所簡介一樣，在正式版上線後，玩家也面臨「人生難度EX-HARD」的遊戲體驗。

原因就是遊戲中的「謎之機率」，例如命中率是66%，但是連續十次都攻擊不中敵人，但敵人是50%就招招命中，這樣的機率讓不少玩家叫苦連天，但遊戲中又刪除了「劇情中存檔」功能，也就是玩家不能靠著「SL大神」來讓通關進行比較順利，造成容易出現劇情殺接進入BAD END，又或者是上一個自動存檔點是在幾個小時前，但整個遊戲一輪也不過十多個小時，造成遊戲體驗非常差，讓不少玩家認為重要劇情連續戰鬥輸了直接重來，根本是搞玩家心態。

此外，還包含數值平衡做不好、二周目完全沒有數值可以繼承等等，都讓期待已久的玩家在Steam上留下負評，對此，官方在14日回應表示，我們確實不建議SL硬拗天命輪盤，原意是希望玩家自由探索，等到遊戲第二輪將會開啟逆天系統，這時可以透過消費隱藏的命運之力重骰，屆時便知吃過的苦並非沒有意義，會苦盡甘來，逆天改命；但團隊也在第一時間看到玩家反饋，針對滿滿不友善的遊戲體驗，在15日致歉將在今日進行更新，希望大家能在更新後再進行遊戲。 

非常抱歉，倉促之間，帶來了不盡理想的遊戲體驗。
鳥熊在此致以歉意，並就目前爭議嘗試說明。
關於存檔
我們不加入劇情中存檔功能，是因為玩家可能會在死胡同裡存檔，導致該輪必死無疑。
參考了玩家的建議，將會加入戰前自動存檔，與一般的自動存檔區別開來，讓玩家可以重複挑戰戰敗的情節。
並且在安全的地帶增加自動存檔功能，以利玩家進行遊戲。
關於戰鬥
第一輪遊戲戰鬥難度較大，但是沒有劇情殺，除非玩家引起了GM瑞杏的懷疑，又或者是鳥熊失誤，導致遊戲判定出現了問題，對於這種設置感到非常抱歉。
關於遊戲體驗
我們確實不建議SL硬拗天命輪盤，原意是希望玩家自由探索，等到遊戲第二輪將會開啟逆天系統，這時可以透過消費隱藏的命運之力重骰，屆時便知吃過的苦並非沒有意義，會苦盡甘來，逆天改命。
我們將會吸取經驗，持續優化遊戲體驗。

關鍵字：遊戲活俠傳鳥熊BUG負評

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