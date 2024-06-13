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Faker傳奇造型登場玩家出招抵制　Ban率暴增「不讓買的人玩」

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》首位傳奇殿堂選手Faker造型，已於13日凌晨，在14.12版本上線，售價一如先前預期，官方提供9100原直購價格，將可以將簽名板千古不滅傳奇造型一次帶回家。而就在造型上線首日，儘管不知道多少玩家已經購入，但阿璃在競技模式中的Ban率暴增，從上一個版本的8.3增加至13.7，不少玩家仍不買單造型太貴直喊，「玩不到我就Ban掉！」

▲▼ faker

Faker傳奇殿堂造型釋出消息後，話題始終在「價格」一事上打轉，不少玩家都認為千古不滅以上的造型售價太貴，不會有太多人為了一個造型花上9000元，但官方在事件延燒後並未針對售價做出調整，反而是Riot副總裁Meddler針對這件事情解釋，這些高價格是對於想要收藏的人所設置的，雖然明白會造成部分人不滿，但為了永續電競這是必要的調整（售價的30%會用於戰隊相關使用）。

而在造型上線後，也就是14.12版本，赫然發現阿璃的Ban率大增，不少玩家藉由讓阿璃無法出場、無法讓有錢炫耀的人使用造型，乾脆通通Ban掉，從上一個版本的8.3%暴增到13.7%，但也有部分人認為，其實買900多塊那個通行證組合包就可以，但只是100等真的有點太多，不知道能不能在結束前換到勒布朗造型。

▲▼ faker

關鍵字：遊戲電競Faker造型Ban率

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