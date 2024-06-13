東方奇幻卡牌《山海鏡花》正式開服　無限十連抽你爽再開局！

記者蘇晟彥／綜合報導

由星流工作室打造，CCFUN平台代理全新東方神話卡牌RPG回合制手遊《山海鏡花》REBORN版本，於 13 日正式於台港澳地區發行，並釋出詳細開服活動，邀請玩家們一同搭乘蜥蜴列車，探索全新神話世界。

▼《山海鏡花》13 日正式開服。（圖／品牌提供）



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為慶祝《山海鏡花》REBORN版本今日正式上線，遊戲中特別準備了超多福利活動，只要跟隨的遊戲進程，就能領到自選SSR鏡靈寶箱、海量抽卡道具、鏡靈角色的專屬外觀造型，以及豐富的培養資源，讓您前期開服輕鬆無壓力，還有超狂「無限十連首抽」，讓你選到心儀的鏡靈開局。

➤ 無限十連首抽

卡牌遊戲開局肯定會首抽，也是玩家們最在意的點，開局角色影響著初期隊伍的搭配，《山海鏡花》中通關第一章主線劇情並且等級達到10級後，就可以獲得「無限十連首抽」資格，每次抽取的10個鏡靈角色中一定會有SSR鏡靈，玩家可以挑選到自己喜歡的鏡靈才開局，除了SSR鏡靈之外，也別忘了留意一下其他的鏡靈角色，搭配出最適合玩家玩法的隊伍喔！

此外，針對SSR鏡靈，抽到的時候還可以點擊圖示，看到對應的評論，有助於玩家進行選擇，讓玩家更了解鏡靈在大部分玩家心中的評價。

▼不用刪掉遊戲再開始，直接刷到你爽。



➤ 神緣七日

玩家們只要跟隨著主線劇情以及活動指引，完成活動的指定任務，就可以獲得對應的虛寶獎勵，此外當累計的完成度達到特定目標時，就可以獲得額外的SSR鏡靈以及外觀時裝獎勵，其中最棒的莫過於可以獲得SSR鏡靈-常羲，在遊戲中她兼具了攻擊與補血功能，還可以復活戰鬥中陣亡的隊友，是玩家們初期推圖戰鬥時的好夥伴。

➤ 鴻福禮籤

連續登入七天，就可以從「鴻福禮籤」活動中獲得SSR鏡靈自選箱兩個、祈靈二十抽、特殊活動稱號、藏品、靈器等豐富好禮，SSR鏡靈自選箱可以自己決定要兌換的SSR鏡靈，用來補充隊伍豐富度，或者是要強化特定SSR鏡靈，都可以自己決定。

➤ 巡遊盛禮

在遊戲的過程中從帳號等級10級開始，每5級就可以領取大量的「鏡心」，鏡心可用於限定卡池的抽卡或者是常規卡池的抽卡，對於補充鏡靈角色有很大的幫助。

➤ 山海之旅

再闖盪的大荒的旅程中，玩家完成指定的任務，就可以在「山海之旅」的活動中領取到四套絕世鏡靈千面（遊戲中鏡靈造型），同時還能獲得最新荒靈系統中的「孺靈蛋」，其中包含有頂級「絕世-蠪侄晶蛋」，孵化後可獲得擁有帝王血脈的SSR荒靈蠪侄，增加隊伍戰鬥的能力。

➤ 預約突破十萬好禮

感謝廣大的玩家們熱情支持，這次除了可以拿到豐富的預約好禮之外，活動再次加碼，上線領取預約好禮之後，連續七日登入將可領取到「別巢鳥・陸景」的燼魂碎片，可以直接將「別巢鳥・陸景」強化到六蝶，享受到完整的技能效果。

山海好給力，粉絲搶福利PART 4

為了答謝各位粉絲們的熱情支持，《山海鏡花》官方粉絲團祭出第四波粉絲互動抽獎活動參與粉絲團活動，依照活動指示完成任務，就有機會抽到iPhone 15手機、Airpods 等好禮，