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大量用AI翻譯漫畫　日翻譯協會憂：影響作品價值甚至助長盜版

記者楊智仁／綜合報導

人工智慧 ( AI ) 日漸發達，用於日常生活中的例子越來越常見，像 ChatGPT 似乎就成為大家工作上的好夥伴，近年 ACG 產業也開始嘗試「漫畫 AI 翻譯」，希望藉此增加日本漫畫向海外出口量。然而這樣的情況引來日本翻譯協會 ( JAT ) 擔憂，並認為這有可能導致品質下滑、甚至影響到作品價值。

▼用 AI 翻譯漫畫作品 ( 示意圖 )。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）▲▼台中景點國家漫畫博物館，由古蹟刑務所官舍群改造，貓貓蟲咖波也入住。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這些擔憂似乎有跡可循，主要是小學館、日本產業創新投資公司（JIC）等多間公司，投資 29.2 億希望透過新興企業 Orange 旗下 AI 技術來初步翻譯漫畫作品，然後再交給譯者編輯，據稱速度能提升 10 倍左右。而 JAT 日前則發布了多點聲明，首先現階段 AI 翻譯品質尚未達到能充分反映作品的細微差別、文化背景和角色特徵的水平。短時間內大量機械性地翻譯作品，這將嚴重損害作品價值；此外過度依賴 AI，不久的將來會剝奪長期支撐漫畫翻譯的專業人士工作，還可能以降低成本為名，導致廉價利用並拋棄人力資源。

JAT 繼續表達擔憂，若因倉促翻譯導致低品質翻譯版本流通，可能助長盜版蔓延，劣質翻譯會損害正版的信任，「漫畫是日本文化重要一環，對於海外人士了解日本具有重大意義。因此，我們絕不能輕視翻譯傳達的過程，根據經驗 AI 在翻譯小說、劇本、遊戲、漫畫等以故事為生命線的高語境文章時極為不適。」JAT 這段聲明不禁讓人想到，今年 5 月初《拳願阿修羅》作畫達露沒恩就在推特上談到關於翻譯的問題，直接點出官方英文版品質不佳，甚至連盜版團隊都翻得比較好，而究竟要如何適當的運用 AI ，成為目前漫畫產業深刻探討的議題之一。

關鍵字：AI翻譯漫畫作品價值日本翻譯協會盜版

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