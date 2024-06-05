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電玩世代SUMMER STORE西門登場　1.7公尺草薙京、八神庵坐鎮

記者楊智仁／綜合報導

集結香港兩大動漫 IP 指標廠牌「電玩世代 SUMMER STORE」POP-UP Shop 即日起至 6 月 30 日，於台北西門町武昌誠品 2 樓帶來諸多經典的遊戲與動漫作品周邊，為每位電玩愛好者注入滿滿的遊戲魂。

▼電玩世代 SUMMER STORE 西門登場。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）▲▼電玩世代 SUMMER STORE。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）

本次 IIJAN Ltd. 與 BigBoysToys 攜手舉辦快閃店，不僅還原諸多電玩遊戲經典場景，帶領消費者進入沈浸式的購物空間，現場備有多款經典人氣 IP 商品，如展現《快打旋風》隆必殺技波動拳的造型地毯、《KOF '98》Bulkyz Collections – 特瑞‧博加德 30cm 限定配色可動公仔、還包含風間仁、麗奈、SERGEI DRAGUNOV 等 32 款角色全數到齊的《鐵拳8》人物短 tee，以及全球首賣，集結特瑞‧博加德、克拉克‧史迪爾、拉爾夫‧瓊斯，以及不知火舞、八神庵等共七款角色的《KOF '98》Q 版絨毛娃娃，成為粉絲的收藏首選。

▲▼電玩世代 SUMMER STORE。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）▲▼電玩世代 SUMMER STORE。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）

此外快閃店內將有兩隻 1.7 米高放大版草薙京及八神庵充氣公仔等待各位玩家到場拍照打卡，現場更有展會限定《KOF '98》閃卡貼紙、《KOF '98》展會限定場景壓克力手機座、《KOF '98》展會限定鑰匙圈等限定單品，還有更多驚喜在電玩世代 SUMMER STORE 邀請玩家一起點燃心中的遊戲魂。

▲▼電玩世代 SUMMER STORE。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）

2019 年立足於香港的 IIJAN Ltd. 致力於將日本的優秀文化，如動畫、遊戲、角色 IP（Intellectual Property）等，帶給亞洲的愛好者們，曾舉辦鳥山明作品《SAND LAND》POP-UP Store、《閃電霹靂車》作者河森正治老師見面會、《魔法小天使》40 周年前夜祭等精彩活動，IIJAN Ltd. 正持續將豐富的企劃引進台灣中。

曾參與 Taipei Toy Festival 台北國際玩具創作大展、上海國際潮流玩具展與亞洲玩具展 TOYSOUL 等重要展會， BigBoysToys 自 2014 年起致力於集設計與高質感於一身的藝術玩具，包括 2017 年發表高達 30 公分，日本著名遊戲製作公司 Capcom 正式授權監修的《街頭霸王》Bulkyz Collections 系列、以及《格鬥天王》、《黃金戰士》、《忍者龜》等經典作品，持續與不同的單位合作，帶來膾炙人口的話題聯乘。

▲▼電玩世代 SUMMER STORE。（圖／電玩世代 SUMMER STORE）

關鍵字：電玩世代SUMMER STORE

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