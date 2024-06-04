《中華一番》推出動畫台語版　特級總鋪師PK黑暗料理界

記者楊智仁／綜合報導

近年來不少動畫開始嘗試台語配音，像是「間諜家家酒、派對咖孔明」台語版都擁有高人氣，並賦予原作全新生命。日前，木棉花也宣布知名料理作品《中華一番！》舊版動畫推出台語配音版本，「特級總鋪師」將帶大家回顧經典篇章。

《中華一番》雖然號稱美食動畫，但故事以超誇張手法、浮誇表情來凸顯食物的美味，與黑暗料理界對抗的過程，更出現類似王道漫畫般的必殺技、用菜刀互鬥場景，讓粉絲們笑稱根本是少年漫畫。不僅如此《中華一番》中文配音版本更讓台灣粉絲們印象深刻，如同迷因的台詞創造出許多直至今日都仍在網路上活躍的梗圖，像是「所以我說那個醬汁呢」、「我連心愛的人都救不了，還算什麼廚師」至今都令粉絲們津津樂道。

▼《中華一番》台語版。（圖／翻攝自木棉花）

日前，動畫代理商木棉花宣布推出特別企劃台語配音版本，節選經典章節「黃埔江樓麟艦宴席料理大賽篇」 ( 黑暗料理界 PK 篇 ) 從第 34 集播到第 45 集，6 月 3 日起每天晚上 9:00 在木棉花 YT 頻道首播，預告中聽著史上最年輕特級廚師成為「特級總鋪師」別有一番風味。畢竟小當家動畫實在太經典了，官方也在臉書詢問「哪個橋段是希望也能有台語版」，希望之後能看到更多不同的名梗台語化。

【中華一番 台語版配音員】

小當家 - 李明幸

解師傅 - 黃天佑

嘟嘟 - 許涵茵

四郎 - 傅暐霖

阿Q - 鍾少庭

雷恩 - 林谷珍

駱可 - 黃天佑

羅根 - 翁瑞陽

向恩 - 傅暐霖

紹安 - 鍾少庭