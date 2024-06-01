《美少女夢工場2》重製版刪除父嫁、豐乳丸　各地炎上拒買PS版

記者蘇晟彥／綜合報導

童年經典《美少女夢工場 2 》高畫質重製版《美少女夢工場 2：韶華再續》在 5 月 31 日 宣布， 因為PS4、PS5版本要符合倫理標準，在原版本的設定將會進行修改，發售日期延後至 8 月 8 日；而NS及Steam版本則不會修改，發售日維持至 7 月 11 日，但此舉卻意外造成玩家炎上，認為索尼的政策就只是抹煞原作，再次引起議論。

《美少女夢工場 2》是一款模擬養成遊戲，玩家將扮演「父親」的角色，將從天而降的美少女從10歲開始一步一步慢慢培養長大，根據培養的方針、遭遇的事件不同，將會有多種結局可以攻略，而本作將以2004 年發售的版本為基礎，提升了遊戲畫面與解析度，原插畫家赤井孝美以原 1993 年版本的圖片重新設計、更製作了新的開場動畫。

官方近日宣布為了符合索尼的倫理標準，PS4、PS5版本預計將刪除可以增加女兒胸部尺寸的道具（豐乳丸）及刪除結局中的「與父親結婚」和「與管家結婚」的選項。但NS、Steam版本則不會進行更動，同時上市時間為7月11日。

對此，此舉意外造成玩家不滿，紛紛認為「父嫁」結局就是整個2代最經典的一種，刪掉就失去很多意義，而且連管家都不行，現在倫理道德標準到底要高到哪個地步，紛紛大罵，「索尼確定要繼續這樣？」、「新增跟大猩猩結婚的結局算了。」、「那就買Steam版本啊，誰care你」