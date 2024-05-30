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《進擊的巨人》音樂劇首度海外公演　紐約磅礡呈現與巨人戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

高人氣動畫《進擊的巨人》於去年結束長達 10 年播映，不過首集巨人大舉入侵的震撼場面至今仍深深刻在粉絲們腦海中。音樂劇「《進擊的巨人》-the Musical-」在日本擁有高評價，如今官方也宣布今年 10 月將飛往美國展開首度海外公演。

▼《進擊的巨人》-the Musical-。（圖／翻攝自「進撃の巨人」-the Musical-） ▲▼巨人。（圖／翻攝自「進撃の巨人」-the Musical-）

《進擊的巨人》漫畫自 2009 年開始連載，期間作品除了放送多季動畫外，改編遊戲、真人電影、舞台劇、周邊商品都不斷推出。「《進擊的巨人》-the Musical-」一開始在 2023 年於日本公演，由植木豪執導、畑雅文操刀劇本、KEN THE 390 擔任音樂總監，演員陣容岡宮來夢飾演艾連·葉卡、高月彩良飾演米卡莎·阿卡曼、小西詠斗扮演阿爾敏·亞魯雷特，《進擊的巨人》以不同方式活躍於舞台上，磅礡表現讓音樂劇獲得許多好評。

▲▼巨人。（圖／翻攝自「進撃の巨人」-the Musical-）▲▼巨人。（圖／翻攝自「進撃の巨人」-the Musical-）▲▼巨人。（圖／翻攝自「進撃の巨人」-the Musical-）

「《進擊的巨人》-the Musical-」今年將延續過去日本的陣容，並在 10 月 11 日 - 13 日飛往美國紐約 New York City Center 開演，新釋出預告片中以熟悉的三名童年玩伴作為開場，然而城牆踢破那天想起被巨人支配的恐懼，透過燈光還有後方螢幕以及演員們整齊劃一的表現，將音樂劇的震撼力拉至最高潮，更多詳細資訊可以至「《進擊的巨人》-the Musical-」官網查詢。

關鍵字：進擊的巨人

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