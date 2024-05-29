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「日照計畫」培養國際ACG製作人　台灣赴日動畫化三部作品公開

記者楊智仁／台北報導

近年動畫、遊戲屢創現象級熱潮，全球ACG產業的產值不斷增長至數千億美元規模，為市場帶來無限商機。為了進一步協助臺灣優質原創內容走向國際，智寶國際與臺灣文化內容策進院合資成立「翔英融創」公司，5月29日正式啟動「日照計畫」，期望由智寶國際成功經驗出發，整合文化內容策進院資源，建立臺灣IP至國際市場發展橋樑，更系統性培育臺灣製作人才、引入國際動畫外包製作訂單，不僅讓臺灣原創作品打進ACG殿堂日本市場，更能成功立足世界舞臺。

▼「日照計畫」助臺灣原創IP走向世界。（圖／翔英融創提供）▲▼日照計畫。（圖／翔英融創提供）

臺灣擁有非常豐富且多元的內容作品，近年臺灣動畫製作公司與臺灣動畫師也越來越有名氣，像《進擊的巨人》、《我的英雄學院》、《間諜家家酒》、《咒術迴戰》等超熱門的作品都有臺灣動畫從業人員的參與。 文化內容策進院院長盧俊偉指出，「臺灣內容創作量能與頂尖科技實力，其實非常具有競爭力。文化內容策進院長期扶植臺灣出版、動畫、漫畫、遊戲等文化內容產業，此次藉著與翔英融創合作，促進臺日文化交流，除了投入行銷、技術與人才等各方面培育，更將透過在日本籌組動畫製作委員會，務求推展臺灣原創IP登上ACG殿堂級的日本國際舞臺發光發熱。」

▲▼日照計畫。（圖／翔英融創提供）

翔英融創為全臺唯一具有可在日本籌組動畫製作委員會資格的公司，承接智寶國際過去成功把臺灣IP如《軒轅劍・蒼之曜》、《幻想三國誌》推向國際的經驗與能量，未來將致力於成為臺灣IP對接國際市場的橋樑，支持臺灣ACG創意人才及IP作品發展，並推動臺灣IP站上世界舞臺，最大化影響力與收益。

翔英融創推出「日照計畫」，除了將促成臺灣漫畫或動畫創作者發展日本市場，並將進一步系統式孵化具有國際市場潛力的臺灣原創IP內容於ACG項目的多元製作發展。同時，持續透過國際合製團隊的組成，以專案師徒式或實習制度的建立，為優秀從業工作者建立成長途徑，累積臺灣ACG製作能量，培養出國際級ACG製作人。未來，臺灣對ACG產業有志的年輕人和創作者，都能接軌國際頂尖ACG製作環境，並預期將為臺灣動畫製作產業帶來更多國際外包訂單。

▲▼日照計畫。（圖／翔英融創提供）

「日照計畫」首波將推出三部動畫化作品，其中包括在網漫國際平臺WEBTOON上累積超過2000萬次點閱，且兩度登上北美最大網路REDDIT論壇首頁的臺灣IP《成為奪心魔之必要》；由臺灣插畫家與日本東京電視臺旗下的都之漫共同打造的原創IP《刀姬》；以及長期連載於日本秋田書店出版旗下雜誌《Young Champion烈》的臺灣IP《好想去台玩！台灣旅行同好會》。除此之外，更有許多作品也正進行動畫化推動中：知名的輕小說作品《噩盡島》與《禁咒師》等，也即將成為下一波赴日選手，為「日照計畫」展開下一步。

即將進軍日本三部作品的作者均表示：「身為創作者的共同夢想，就是期待作品能被更多人看到和喜愛，若在產製、資金、通路沒有整合狀況下，要推廣作品挑戰十足。因此，非常感謝日照計畫的推動，我們都十分期待透過這次機會，讓更多人認識臺灣動漫作品，也很期待透過日照計畫能與國際優秀團隊一起合作學習，讓臺灣ACG產業發光發熱。」

▲▼日照計畫。（圖／翔英融創提供）▲▼日照計畫。（圖／翔英融創提供）

關鍵字：日照計畫

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