《傳說對決》MAD將戰越南　Winds自評表現60分「還有進步空間」

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》AWC 世界大賽最後決賽預定於 7 月 14 日正式開打，代表台灣出賽的 MAD 將在今日對上越南代表隊 ，本次賽事採取 Bo7 決勝制，率先拿下四勝的隊伍即為獲勝，MAD 選手 Winds 對於接下來的賽事表示，將會全力以赴盡力打出精彩比賽。

MAD 在此次對上越南外卡隊的賽果為 4:2，分別在 Match 3 和 Match 5 這兩局對戰當中，遭到越南外卡隊擊敗，對於 Match 3 的失利，Winds 坦言，「沒想過對方會拿出摩恩，對手也確實因此打出他們要的比賽」，認為那一局的表現的確是讓 MAD 沒有打出水準。

此外 Winds 也表示至於為什麼 Match 6 可以打得這麼快，甚至是在 10 分鐘內結束比賽，推測原因極有可能是對方的策略出了點問題，「因為我們只是照我們原本的步調在打，他們陣容該做的事情他們沒有做到，對方打起來十分綁手綁腳」

綜觀系列賽事下來，Winds 表示 MAD 的風格向來就是「誰有機會誰就會表現」，誰是核心誰就會打得比較好，而 Winds 也在賽後為自己的出賽表現打了 60 分的分數，認為這樣的分數才有「進步的空間」，更直言：「沒有完美的比賽，再強的人也都會有失誤」

最後 Winds 表示對於接下來的冠亞決戰，希望能夠盡力表現，並且打出最精彩的比賽。