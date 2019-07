Howhow現身 夏日電玩展開展首日玩家滿載而歸

記者周之鼎/台北報導

2019夏日電玩展Summer Game Show(SGS)今(12)日於圓山花博爭艷館盛大開展,上午8點整展館周邊陸續出現排隊人潮,玩家表示現場有許多未上市遊戲新作,期待能搶先入場體驗,現場展示近150款家用主機、單機、行動遊戲等未上市新作,讓參觀者能夠專注在遊戲的體驗享受其中樂趣。

龍成網路《少女前線》「格里芬咖啡廳快閃店」首日迎來大批粉絲等候進場,除了有四位Coser扮演人氣角色為所有指揮官端上現做雞蛋糕與各類飲品外,還有內含多款精緻周邊、遊戲初版設定級、春田手辦的600組盲盒在開展一小時後便一掃而空,並設置大型塗鴉牆讓玩家留下感想與創意。《2020東京奧運 The Official Video Game》作為主打產品的SEGA Games結合「投籃挑戰」,投中3球即可獲得遊戲片、手機殼等周邊;知名遊戲發行代理商傑仕登帶來繁中版本的《銀白鋼鐵 X THE OUT OF GUNVOLT》與玩家引頸期盼的《魔物獵人世界:ICEBORNE》應戰,排隊試玩人潮持續延燒至下午5點半。

強調社群互動的台灣萬代南夢宮娛樂今舉行實況主阿樂、貝莉莓同樂會,其中《Disney Tsum Tsum嘉年華》、《王牌釣手Nintendo Switch版》試玩排隊人潮不斷,繽紛的拍照牆與一入場超吸睛的2米高PAC-MAN巨大造景也帶來親子檔和情侶檔前來打卡留念。電腦廠商Acer宏碁邀請百萬訂閱YouTuber HOWHOW到場宣傳,並推出指定期間購買A+好禮將有機會抽到百萬Line points、海島旅行等多項好康,除了介紹輕薄筆電Swift 5、電競筆電Nitro 5等產品訊息外,也與現場粉絲玩「PLAY FUN快問快答」、「宏碁HOW聲音」等遊戲。

另外,今流行娛樂舞台舉行的《不休的烏拉拉》非洲戰舞、AcerDay等活動嗨翻全場,主持人與舞台嘉賓積極與台下玩家互動,現場熱烈氣氛達到最高點。同時,社群賽事舞台上午10點半開打的MCL《任天堂大亂鬥》與原創同樂舞台的九藏喵窩、雲犬哈比比、柯基犬椪椪等角色IP於活動開始前便吸引參觀者入席就坐。