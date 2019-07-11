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《黑色沙漠M》瓦倫西亞全地區開放　全新深淵裝備現身

《黑色沙漠M》瓦倫西亞全地區開放　全新深淵裝備現身（圖／PEARL ABYSS提供）

電競中心／綜合報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（11日）宣布於瓦倫西亞地區開放包含「巴希利斯克巢穴」、「巴希利斯克祭壇」等第三波地區。

在本次更新後，瓦倫西亞地區新增「老兵峽谷」、「古鹿谷岩石地帶」、「古鹿谷峽谷」、「巴希利斯克巢穴」、「巴希利斯克祭壇」、「巴希利斯克聖地」、「血紅礦山」、「畢拉費」等 8個地區，其中部份地區的怪物是會主動攻擊進入的冒險家，且在新增的地區中也可以透過新的任務來獲得新的知識跟稱號。

另外在本次更新後，開放了三個冒險家關注的[深淵]裝備，包含有「巴希利斯克的腰帶」、「真拉克沙的頭盔」、「拉克沙的頭盔」。冒險家將有機會透過在特定的新開放區域冒險，及在領地裝備工坊使用「拉克沙的寶石」、「英雄的痕跡」等材料可以製作「拉克沙的頭盔」、「真拉克沙的頭盔」。

《黑色沙漠M》瓦倫西亞全地區開放　全新深淵裝備現身（圖／PEARL ABYSS提供）

此外在本次更新後，冒險家也透過遊戲內的[選單 – 冒險日誌]確認已經完成的主線任務故事、影片，隨時回味冒險的旅程。官方強調，在全新的Season2中，冒險家將可獲得比之前更加強力的徽章，並且也可以使用上一季使用過的徽章轉移經驗值，將可更快成長新的徽章。完成榮耀之路時，有機會獲得Season2專屬的「徽章」，並會獲得Season2專用的「榮耀的證物」。

為了迎接夏日到來，《黑色沙漠 MOBILE》營運團隊也舉辦了多樣豐富有趣的活動，包含了透過狩獵、釣魚獲得收集 [戲水的黑精靈] 道具，可兌換獲得包含特別的領地建築物等多樣好禮。以及部份村莊將轉為夏日風格的場景，冒險家們將在此渡過愉快的夏日時光。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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