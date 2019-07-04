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《御城少女》追加新城「姬路城」　台北玩家交流會開放報名

《御城少女》追加新城「姬路城」　台北玩家交流會開放報名（圖／好玩家提供）

電競中心／綜合報導

由日本開發商 DMM GAMES開發， SNSplus HK好玩家代理的日系人氣塔防遊戲《御城少女：RE～CASTLE DEFENSE～》，(以下簡稱《御城》)，為了讓更多玩家能體驗到《御城》純正日本燒腦塔防的魅力，將同步展開「揪咖送靈珠」、「萌新應援獎勵」活動，只要完成指定任務，將可獲得高額的靈珠；本週也將開放玩家間呼聲非常高的新城娘姬路城，另外，官方也公開了首場台北玩家見面會的詳細資訊。

為感謝玩家開服以來的支持，御城少女的營運團隊決定發放新手獎勵-靈珠25顆，只要是在2019年5月22日 05:00:00後註冊的玩家，都能於上線即刻獲得應援獎勵，讓新進遊戲的玩家可以得到更好的遊戲體驗。官方為了讓更多玩家能體驗到《御城》的魅力，明日也將展開「揪咖送靈珠」的活動，只要完成邀請任務以及到達指定等級，新玩家最高將可獲得25顆靈珠，老玩家最高也能獲得15顆靈珠。

《御城少女》追加新城「姬路城」　台北玩家交流會開放報名（圖／好玩家提供）

官方表示，御城少女預計於7月14日舉辦首場玩家交流會，報名已在粉絲專頁開跑，已確定入選的報名玩家當天將能拿到官方所準備的周邊、獎品外，也可參加刺激的獎金累積挑戰賽，獲勝者將抱走現金大獎。當天活動現場也開放場外的玩家進行參觀以及遊戲試玩，完成現場的指定小活動，也可得到《御城》官方準備的神秘禮物。

見面會資訊

活動時間：7月14日 14:00
活動地點：台北地下街五號廣場

關鍵字：手機遊戲好玩家御城少女

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