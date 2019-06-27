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三大主機商破天荒聯手發聲明 反對川普政府徵收25％關稅

▲三大主機商一致共識聲明 反對川普政府徵收25％關稅。（圖／翻攝網路）

記者周之鼎／台北報導

索尼、微軟、任天堂在遊戲領域向來競爭不斷，但這次三家主機商可終於連成一線，目的是請求美國政府在中美貿易戰下，未來不要對遊戲主機課徵25％的關稅，認為這將嚴重打擊遊戲產業。

目前中美貿易戰打的如火如荼，如果本週G20的川習會沒能有所進展，美國總統川普極有可能對下一波總值3000億美元的產品徵收25％關稅，這其中包含了大部分的電子產品，除了大眾熟悉的手機、筆電外，也包含遊戲主機在內。三家廠商聯合上書美國貿易代表署(USTR)總法律顧問Joseph Barloon，希望遊戲主機能從關稅清單中免除。

在三大廠的聯合聲明中提到，雖然讚賞美國政府對於保護智慧財產權的努力，但關稅將衝擊到消費者、零售商以及主機製造商，並扼殺遊戲業界的創新動能。報告中表示，2018年美國的遊戲總收入達到了434億美元，養活了22萬名相關從業人員。並表示遊戲機和PC不同，有其自訂的硬體和獨特的差異化，每個系統也有自己專門的平台與服務，這龐大的架構在製造遊戲機領域並不容易被侵犯產權，對岸目前也沒有相關的競品出現。

另外報告中也表示，廠商花了很久的時間才建立起現有的供應鏈，若此時徵收關稅，其損失會高於徵收到的關稅。如果若現在強制轉移產線至其他國家，不但會增加大量的成本，還將導致嚴重的供應鏈中斷，因為每一台遊戲機都來自許多國家的複雜元件組成，任何一個供應商的變化都可能導致主機出問題。而主機價格的上漲必定會波及零售商以及消費者。

依據2018年的相關數據，全球的遊戲主機超過95％都在對岸生產，而過去組裝PS4、Switch正是鴻海旗下的富士康，XBOX過去則是交由台灣另一個電子五哥之一的和碩代工。索尼和微軟下個世代的主機都已經箭在弦上，因此會不樂見被徵收關稅也是意料之內的事。不過上書歸上書，川普政府究竟買不買單，還得等到貿易戰升溫的那一刻才見分曉。

關鍵字：PS4XBOXSwitch索尼微軟任天堂關稅

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