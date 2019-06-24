《天堂M》新職業黑暗騎士上市　新副本遺忘之島6/26開放

記者樓菀玲／台北報導

《天堂M》在日前(6/12)推出全新職業「暗黑騎士」，官方表示為歡慶全新職業改版，特別在台北華山劇場舉辦「戰出硬派魂」活動。活動當天一早就湧入千名玩家瘋搶報名抽遊戲虛寶中夢幻逸品「紫變」，韓國原廠更加碼送「藍變」保底幸運箱，除了眾多虛寶外，官方更現場打造三米高巨型拳擊機，讓玩家感受全新職業登場的震撼力。

《天堂Ｍ》舉辦「戰出硬派魂」活動，為了回饋廣大玩家的熱烈迴響，除了首創巨型拳擊機與幽冥防護拍照區外，現場更祭出多項好禮，前一千名排隊簽到的玩家，除了活動最後有機會抽中夢幻逸品「紫變」變身卡外，韓國原廠回饋玩家再加碼，凡成功簽到的玩家皆可獲得暗黑騎士幸運箱，不只可獲得保底的稀有級變身卡外，還有機率抽到英雄級變身卡/魔法娃娃兌換券，最後還可以將《天堂Ｍ》公仔帶回家。

同時，也舉辦「崩壞之島挑戰賽」，玩家現場廝殺存活，而最後存活的玩家，將可獲得同實體遊戲中的獎勵「英雄級變身卡」，現場除了豐富的活動與獎勵，就是要讓參與的玩家滿載而歸外，完成官方指定互動遊戲後，即可享有HIS CAFÉ乙瓶，讓現場玩家免費享用飲品。此外，活動最後也抽出beanfun! 5萬元零用金*1名、beanfun! 1萬元零用金*8名以及玩家們夢幻逸品全新職業傳說級變身-「幻影騎士」，現場掀起一陣熱潮，將活動帶到最高點。

歡慶全新職業降臨，官方於6月26日開放全新副本「遺忘之島」，每周五的12:00~24:00，可進入12小時，原副本條件為需達到LV80以上才可進入，歡慶新副本「遺忘之島」的到來，官方特別在6/26~7/24為期四周的時間，讓玩家達到LV75以上即可進入，讓更多的玩家一同挑戰BOSS的快感。遺忘之島的怪物也是目前在天堂M所有的副本中，擁有優渥的經驗值，雖可快速提升等級，但相對怪物傷害也較高，建議玩家們可與好友一同組隊進入副本。

此次的副本共分為五大區域，每周將會安排兩種不同BOSS進駐，包含：哈維女皇、亞力安王、飛龍王、毆吉王與巨大牛人等，其中，遺忘之島的最強BOSS「古代守護者」將每周同步現身，玩家擊殺完後，將有機率獲得傳說級道具，其中最特別莫過於「守護者系列」的裝備，包含：「守護者披風」、「守護者長靴」、「守護者頭盔」與「守護者手套」，玩家可透過全新裝備大幅提升玩家角色的能力，其它有機率掉落傳說級道具也包含：「歐吉王腰帶」、法師魔法書「究極光裂術」、騎士技術書「反擊屏障」、傳說製作秘笈，另外也有「英雄級」與「稀有級」製作秘笈。