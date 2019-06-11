港都盃《傳說對決》線下賽12日台北開跑　直播主啵緹、YU 炒熱現場

電競中心／綜合報導

2019港都盃《傳說對決》北區決賽 12 日於 CARRY Studio （原台北暴雪電競館）正式開戰，金剛直播平台明星主播啵緹、YU 現身力挺。本次賽事由高雄市政府指導，高雄市政府運動發展局、高雄市體育會、高雄電子競技文員會主辦，財團法人正修教育基金會、超競學院、東森新媒體控股股份有限公司共同協辦，並得到了華碩電腦的大力支持。

▲2019 港都盃視覺。（圖／主辦單位提供）



此次賽事所有比賽均為 5v5 競賽模式「傳說戰場」，挑戰者帳號中須擁有至少 18 隻可用角色，賽事本身皆於正式服進行，取用當下最新的版本，英雄無使用限制，比賽勝負由系統判定勝負為準。線下賽將分成兩組，進行B01單循環賽制，小組第二名將爭奪季、殿軍名額，兩支小組第一名通過BO3賽制展開最終的角逐，爭奪此次北區賽事的冠亞軍。

賽事獎金分別為：

第一名 獎金新台幣 40,000 元整、獎杯及獎狀乙幀

第二名 獎金新台幣 30,000 元整、獎狀乙幀

第三名 獎金新台幣 25,000 元整、獎狀乙幀

第四名 獎金新台幣 20,000 元整、獎狀乙幀

各路《傳說對決》的召喚師們已經整裝集結，明星主播啵緹（圖／取自啵緹臉書）向所有人發出邀請，歡迎大家於 6 月 12 日下午 1 點，前往CARRY Studio(原台北暴雪電競館)，為喜愛的選手、主播加油。