《刀塔自走棋》Android版在台推出　iOS還要再等等

▲ 《刀塔自走棋》正式在台灣 Google Play 上架。（圖／翻攝自 Google Play 頁面）

記者樓菀玲／台北報導

巨鳥多多工作室旗下遊戲作品《刀塔自走棋》，其手機版本已於日前針對 Android 版本展開測試，如今終於正式在台灣 Google Play 上架，iOS 版本目前暫時還沒有上架的消息傳出。

《刀塔自走棋》是由 MOBA 遊戲《Dota2》所延伸出的自製地圖遊戲，如同當年的「魔獸三國」或「魔獸信長」一般，由對岸的巨鳥多多工作室開發。《刀塔自走棋》不需要過於複雜或即時的操作，較為類似於麻將的玩法，玩家需要抽出隨機的棋子並嘗試組合、排列出強大的手下來擊敗其他玩家，一場遊戲最多可有八名玩家參與，遊戲採回合制，一場遊玩時間約 20 至 40 分鐘。

根據巨鳥多多在 Google Play 釋出的遊戲介紹指出，玩家可以透過搭建個人局內經濟體系，使用各具特色的英雄卡牌進行對戰，形成別致的八人割據式的戰鬥局勢，並且共享卡池中隨機抽取到英雄，從無到有搭建自己的專屬陣容，藉由進化、組合、卡位的流程，將玩家的策略空間提升至極限。

《刀塔自走棋》手機版本將採用伺服器統一的方式來營運，玩家將可以與來自世界各地的玩家一同對戰，而該作在大陸地區將由龍淵網路負責發行。電競方面則是交由 Imba TV 來負責營運，目標是將《刀塔自走棋》打造成全球規模的電競賽事，並且提供千萬元的賽事獎金。