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《MARVEL未來之戰》推更新　新角「非凡X戰警」登場

《MARVEL未來之戰》推更新　新角「非凡X戰警」登場（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

網石公司今30日宣布，3位來自漫威超級英雄團隊「非凡X戰警」的角色，正式加入超級英雄手機遊戲《MARVEL未來之戰》。特工們現在可以將這些角色新增到自己的超級英雄陣容，並暢玩全新任務，解鎖新技能、制服以及體驗更多全新內容。

本次更新後，《MARVEL未來之戰》的玩家與「非凡X戰警」的粉絲，都可以把握機會，獲取高人氣X戰警的超級英雄冰人(現代)、白光花火(經典)和畢曉普(解散)。特工們也可以蒐集全新制服，為遊戲內的各項戰鬥做好準備。本次更新後推出多套全新制服，包含暴風女和琴．葛雷的「X戰警紅隊」制服，專屬靈蝶的「解散」制服，以及野獸的「非凡X戰警」制服。

《MARVEL未來之戰》也新增「制服排名」系統，玩家可一覽人氣制服，並可利用全新的最愛功能，將能夠快速找到想要購買的制服。

此外，本次更新也加入新的神盾局學院任務和指南，並新增快捷功能，玩家能更快速完成各項訓練任務。而包含本次新增的角色冰人、白光花火、畢曉普，以及遊戲內原有英雄琴．葛雷、暴風女和野獸等6位X戰警角色的「潛力發掘」功能，都在更新後全面解鎖。另外，超級英雄琴．葛雷開放升階至T-3，並獲得「終極技能」。

其他《MARVEL未來之戰》更新內容包含了：新增全新以畢曉普為主軸的次元裂縫關卡、可供特工們蒐集的全新畢曉普漫畫卡推出、首次通過影域31樓層關卡，將可獲得全新各式獎勵。

關鍵字：手機遊戲網石遊戲MARVEL

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