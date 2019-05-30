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《黑色沙漠M》新道具「徽章」登場　黑精靈模式再推優化版

《黑色沙漠M》新道具「徽章」登場　黑精靈模式再推優化版（圖／PEARL ABYSS提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（30日）宣布新增「徽章」道具，並對深受冒險家好評及依賴的黑精靈模式進行了優化，同時也新增追加能力進化階段，提供玩家更多提升戰鬥力的途徑。

本次新增的「徽章」道具，是家門內所有角色可以一起穿載的道具，冒險家在完成「榮耀之路 1次/30次」挑戰任務時，可獲得「徽章」，而完成榮耀之路後可獲得徽章強化材料「榮耀的證物」來進行強化，並可隨機獲得高等級的「徽章」。

「徽章」可以進行徽章突破、徽章轉移、吸收為黑暗能量，但是突破失敗時無法進行突破機率復原，而且對等級更高的徽章進行徽章轉移時，已突破的潛力不會消失。此外本次榮耀之路Season期間會進行4週，每次Season會由不同的徽章、榮耀的證物構成，新的榮耀之路Season開始後，從榮耀之路可獲得的「徽章」也會同步更新，冒險家可把握時間進行！

深受冒險家好評及依賴的黑精靈模式，在本次更新後，將會新增「自動遺跡探險」，以往只能使用手動完成的古代遺跡，將可使用黑精靈模式完成。且使用黑精靈模式時，探險古代遺跡時所需要的古代石板數量與在線時所需的數量相同，雖無法使用古代遺跡倍率系統，但可獲得與在線相同的獎勵。

《黑色沙漠M》新道具「徽章」登場　黑精靈模式再推優化版（圖／PEARL ABYSS提供）

隨著冒險家提升到一定的基準戰鬥力後，為了提供更多提升戰鬥力的機會，新增了能力進化第13~第16階段，當冒險家基準戰鬥力達到7000以上，將依基準戰鬥力的條件而有包含攻擊力+100、生命力+300、防禦力+100、攻擊力 +50 / 防禦力 +50的不同能力進化效果。

在本次更新後，《黑色沙漠 MOBILE》營運團隊也準備了多樣的豐富活動，包含全新的六月登入禮，以及迎接端午佳節即將到來，同時也開放進行「做肉粽慶端午」活動，冒險家只要透過完成相關條件，取得活動道具糯米包、粽葉及豬肉，即可交換粽子，打開粽子後將可能獲得包含頂級黑石禮包及各種獎勵，另外也有討伐世界王可獲得額外獎勵的活動，以及期間限定在榮耀之路獲得「[神話]閃耀的黃金徽章」機率及「榮耀的證物」獲得量加倍。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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