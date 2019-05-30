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快訊／小島秀夫力作《死亡之絆》正式公開發售日

記者周之鼎／台北報導

以《潛龍諜影》系列知名製作人小島秀夫打造的PS4獨佔全新作品《死亡之絆（ DEATH STRANDING ）》在玩家苦等三年後終於傳來好消息，今日《死亡之絆》釋出9分鐘預告片，確認遊戲將於今年11月8日發售。

今日先是索尼互動娛樂於Twitch上開設神秘預告直播，標題已經寫明是《死亡之絆》相關直播，即便只有手印的動畫仍吸引上萬玩家緊盯。接著國外PSN上先是不小心走光了《死亡之絆》的預購頁面，間接證實遊戲即將於不久的未來出現。緊接著馬上有流言出現表示遊戲將於11月8日上市。

《死亡之絆》於先前釋出多支預告，但小島秀夫可說吊足玩家胃口，沒有一支預告真的讓人看出來這款遊戲究竟是什麼樣的故事，又究竟要怎麼玩。最終神秘預告於今日正式現身，也僅有短暫的遊戲戰鬥、以及使用道具的介面，以及除了主角方還有恐怖份子以及所謂「BT」的超自然勢力。在播出9分鐘的預告後，遊戲正式公開遊戲將於11月8日發售，台灣也將同步發售繁體中文版，並於即日起開放預購。

小島秀夫對於本作表示：

人們築起重重「高牆」，變得習慣離群索居。

《DEATH STRANDING》是一款前所未見的動作遊戲，玩家的目標是重新連繫各個分隔的城市和破碎的社會。遊戲的全部要素，包括故事和遊玩，都以「連繫」為主題而展開。

你將會成為山姆．波特．布橋斯，努力為四分五裂的社會搭建「橋樑」，並在過程中與全球其他玩家建立新的牽絆。希望各位在遊玩本作時，可以領悟與其他人建立聯繫的真正意義。
 

關鍵字：死亡之絆小島秀夫

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