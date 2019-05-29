《聖境之花》雙版本在台上架　八大新職影片搶先看

記者樓菀玲／台北報導

ASOBIMO 在台關係企業量子遊戲，今（29）日宣布旗下 MMORPG 手遊新作《Avabel Lupinus~聖境之花》繁體中文版於App Store 和 Google Play 雙平台正式上線，官方同步釋出最新遊戲宣傳影片跟開服活動情報。

《Avabel Lupinus~聖境之花》是一款正統日本大型多人線上角色扮演遊戲，是Asobimo開發團隊研發超過三年的匠心之作，擁有豐沛的角色職業跟王道RPG劇情元素，帶著事前登錄突破30萬人的期待，已於雙平台上架展開公測，有參與事前登錄的玩家可獲取繁中版限定的夢幻時裝「白爛貓T恤」。

營運團隊表示，繁中版首波開放等級上限為120等，並擁有40種職業可供玩家選擇，包括八種基本職業，以及32種進階職業，每個職業都有專屬的技能跟特色，未來還會持續更新增加，根據跟其他玩家不同的職業搭配，交織多變的戰術跟玩法，絕對滿足所有MMOPRG玩家對職業多元玩法的期待，官方首波也釋出八種進階職業影片，讓所有玩家先睹為快。

▲ 勇士進階職「武士」，受神聖加護的武士，以聖屬性魔力作為媒體做為攻擊技能。



▲ 盜賊進階職「刺客」，異名又為暗殺者的職業，用短劍的雙刀流發揮絕大的效果。



▲ 遊俠進階職「陷阱砲手」，圍著設計的陷阱傳的職業，以各種各樣特性的陷阱制壓任何場面。



▲ 創造者進階職「魔導師」，是生成特殊物品給與同盟輔佐的職業。



▲ 魔法師進階職「失落咒語」，使用古代魔法進行大規模範圍的攻擊，長時間魔法詠唱其他人不能接近。

▲ 祭司進階職「僧，是用自己的體術作戰的戰鬥職業。根據對手狀態情況變化作戰方式。



▲ 流浪者進階職「舞鬥家」，運用武術舞蹈攻擊敵人的戰鬥職業。以飛快的連擊取勝。

▲ 復仇者進階職「幻影砲手」，使用特異的槍生成強力魔彈。可以變化特性。



營運團隊表示，為了慶祝繁中板上市，除了有先前參與事前登錄的玩家，可獲得預約的時裝「白爛貓T恤」，官方在公測開服期間，也準備了豐富的好康活動，只要每天登入即可獲取珍稀的商城幣「魔石」跟眾多超值虛寶。