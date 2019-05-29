ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《聖境之花》雙版本在台上架　八大新職影片搶先看

《聖境之花》雙版本在台上架　八大新職影片搶先看（圖／量子遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

ASOBIMO 在台關係企業量子遊戲，今（29）日宣布旗下 MMORPG 手遊新作《Avabel Lupinus~聖境之花》繁體中文版於App Store 和 Google Play 雙平台正式上線，官方同步釋出最新遊戲宣傳影片跟開服活動情報。

《Avabel Lupinus~聖境之花》是一款正統日本大型多人線上角色扮演遊戲，是Asobimo開發團隊研發超過三年的匠心之作，擁有豐沛的角色職業跟王道RPG劇情元素，帶著事前登錄突破30萬人的期待，已於雙平台上架展開公測，有參與事前登錄的玩家可獲取繁中版限定的夢幻時裝「白爛貓T恤」。

營運團隊表示，繁中版首波開放等級上限為120等，並擁有40種職業可供玩家選擇，包括八種基本職業，以及32種進階職業，每個職業都有專屬的技能跟特色，未來還會持續更新增加，根據跟其他玩家不同的職業搭配，交織多變的戰術跟玩法，絕對滿足所有MMOPRG玩家對職業多元玩法的期待，官方首波也釋出八種進階職業影片，讓所有玩家先睹為快。

▲ 勇士進階職「武士」，受神聖加護的武士，以聖屬性魔力作為媒體做為攻擊技能。

▲ 盜賊進階職「刺客」，異名又為暗殺者的職業，用短劍的雙刀流發揮絕大的效果。

▲ 遊俠進階職「陷阱砲手」，圍著設計的陷阱傳的職業，以各種各樣特性的陷阱制壓任何場面。

▲ 創造者進階職「魔導師」，是生成特殊物品給與同盟輔佐的職業。

▲ 魔法師進階職「失落咒語」，使用古代魔法進行大規模範圍的攻擊，長時間魔法詠唱其他人不能接近。

▲ 祭司進階職「僧，是用自己的體術作戰的戰鬥職業。根據對手狀態情況變化作戰方式。

▲ 流浪者進階職「舞鬥家」，運用武術舞蹈攻擊敵人的戰鬥職業。以飛快的連擊取勝。

▲ 復仇者進階職「幻影砲手」，使用特異的槍生成強力魔彈。可以變化特性。

營運團隊表示，為了慶祝繁中板上市，除了有先前參與事前登錄的玩家，可獲得預約的時裝「白爛貓T恤」，官方在公測開服期間，也準備了豐富的好康活動，只要每天登入即可獲取珍稀的商城幣「魔石」跟眾多超值虛寶。

關鍵字：手機遊戲量子遊戲聖境之花

推薦閱讀

《聖境之花》雙版本在台上架　八大新職影片搶先看

《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」

《天堂M》將迎「暗黑騎士」大改版　端午活動搶先亮相

新《人中之龍》今年有望？名越稔洋：配音已經完成大部分

寶可夢迷照過來！寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

寶可夢全部集中！「Pokémon HOME」預計 2020 問世

《魔力寶貝Ｍ》事前預約開放　6/4起限時啟動封測

《Pokémon GO》驚奇週開跑　蓋歐卡、固拉多重返團體戰

帥爆！《魔物獵人》新資料片公開太刀、大劍、飛翔爪新動作

金士頓旗下HyperX電競周邊新品電腦展全面出擊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Pokémon HOME 預計 2020 問世

這款遊戲遊戲一直輸還能笑嘻嘻

《Pokémon GO》驚奇團體戰開跑

《魔物獵人 世界》公開新動作影片

技嘉發表AORUS頂級PCIE4.0 SSD

寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

《完美世界M》開放雙平台預註冊

《魔力寶貝Ｍ》事前預約開放

HyperX電競周邊新品全面出擊

《仙劍7》釋出支援光線追蹤影片

最新新聞

《聖境之花》八大新職影片搶先看

《生死格鬥M》雙平台正式上市

《天堂M》將迎「暗黑騎士」改版

新《人中之龍》劇本已經完成

寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

Pokémon HOME 預計 2020 問世

《魔力寶貝Ｍ》事前預約開放

《Pokémon GO》驚奇團體戰開跑

《魔物獵人 世界》公開新動作影片

HyperX電競周邊新品全面出擊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366