《天堂M》將迎「暗黑騎士」大改版　端午活動搶先亮相

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子旗下手機遊戲《天堂M》日前才剛釋出「異變前夕」改版故事內容，官方在今(29)日加碼公布「異變前夕」最終章內容，宣告全新第8職業「暗黑騎士」的「預先登錄」活動於中午12點正式展開。

而先前備受玩家注意的「GAMA COUPON II」也將於6月12日開放使用，且因應端午連假即將到來，遊戲中也推出台版專屬的端午節慶活動，除了有「端午節粽子」及「端午節香包」可以增強角色屬性之外，更有特殊造型英雄變身卷軸給玩家免費體驗，讓玩家在遊戲世界中也可以充分感受到端午節氛圍，官方表示此次不僅是全新職業到來，後續更將陸續揭曉一系列盛大改版內容資訊。

《天堂Ｍ》的第8職業「暗黑騎士」即將與台港澳玩家見面，首先搶先釋出的就是玩家熟悉的「預先登錄」活動，玩家可於5月29日中午12點後於官方網站輸入個人資料參加活動，後續官方將發放「高級勇士裝備組合包X1」、「龍之鑽石(活動)X10」以及「太古的玉璽(活動)X1」等虛寶獎勵，被稱作《天堂Ｍ》PVP全新霸主的「暗黑騎士」，與先前「槍手」同樣屬於PC版故事當中從未出現過的新職業，不僅擁有強大的戰鬥及防護技能，角色的故事內容更是精彩絕倫。

在EP3-日蝕章節故事中，反王肯恩為了擊敗紅騎士團而指派賽尼斯及克特加強訓練強化黑騎士團的能力，因此賽尼斯找了黑騎士團中的三兄妹進行了黑魔法藥水的實驗，但實驗中卻造成了無可抹滅的遺憾，除了主角 (司安)完美的讓黑魔法力量覺醒成為「暗黑騎士」外，哥哥(貝里斯)及妹妹(莉爾利)都在黑魔法失控的狀態下成為了怪物及喪失心智的戰鬥機器，「暗黑騎士」為了向賽尼斯報失去手足的仇轉而加入了紅騎士團，有了全新職業「暗黑騎士」的加入勢必會在亞丁大陸掀起一股黑色旋風，強大的角色技能等待玩家深入體驗。

先前《天堂M》上市滿週年時，推出「GAMA COUPON」裝備贖回券引發廣大玩家迴響，此次搭配「暗黑騎士」預先登錄活動，玩家可先使用金幣於商城購買「GAMA COUPON II箱」。「GAMA COUPON II」玩家可於6月12日正式使用，可將2019年06月05日維護前，曾經合成「紅」、「紫」、「金」變身卡失敗的最高階合成機會復原送給玩家一次，如玩家本身帳號並無合成英雄級以上變身卡的失敗紀錄，則會自動贈送一次「稀有級變身卡」抽獎機會，相信不少玩家已經迫不及待等待開放使用，究竟能否成功合成各自心目中的夢幻變身卡，接下來就是考驗玩家自己的手氣了。

《天堂M》為歡慶端午佳節，引用端午節習俗中的「驅五毒」概念，官方趕在端午連假前推出台版獨家驅蟲洞穴副本活動，凡於2019年6月5日至6月19日，玩家至遊戲副本地圖打怪，有機率獲得「不知名的艾草(活動)」或「端午節補助箱子(活動)」，透過道具製作可將「不知名的艾草(活動)」轉化成「艾草(活動)」及「竹葉(活動)」兩項道具，達到一定數量後還可製作成「端午節粽子」及「端午節香包」皆可提升角色能力值。

此外，「端午節補助箱子(活動)」當中可以開出「變身卷軸箱(活動)」，當中除了有基本的英雄變身卷軸外，更有具備特殊造型的「藍色格鬥家(男)」、「藍色格鬥家(女)」及「黃金舞獅」英雄變身卷軸，要讓玩家暢遊在遊戲世界中也可以感受濃厚的端午佳節氣息。