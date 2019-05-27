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搶攻設計、影音市場 NVIDIA推「工作室」規格筆電戰蘋果

記者周之鼎／台北報導

在這次的台北國際電腦展前，NVIDIA宣布將觸角伸往筆電，聯合各家OEM廠商宣佈推出Nvidia Studio Laptop系列，搭載了自家的高階顯卡，這一系列筆電的客群並不是針對遊戲玩家，而是靠著自家GPU更強大的運算，面對各種類型的模型、影音創作者。

NVIDIA表示，全球有4000萬名創作者，NVIDIA Studio 平台整合 RTX 圖形處理器與包含專用的軟體開發套件及專屬 Studio 驅動程式的 NVIDIA Studio Stack 軟體。這一套驅動程式也經過和Adobe、Autodesk等知名設計軟體公司的測試，以此來對這些軟體提供最佳化支援。Nvidia秀出數據，表示自家的筆電用GPU 「2080 MAX Q」無論在製作模型、影音後製、修圖AI都遠勝蘋果的macbook。現場並以數個實作案例，像是建構室內3D模擬環境、高畫質影片後製等等，證實Nvidia的新筆電足以應付這種高運算需求的工作。

為何NVIDIA會在此時強推這個「NVIDIA Studio」，簡單來說，無論是圖片、影音、模型等，在現今的各類的設計市場中，可以看到許多設計師總是習慣使用Apple的MAC系列電腦，這個結果也連帶讓MAC使用的AMD GPU受惠，換句話說，也讓NVIDIA一直難以切入這塊市場。這個原因主要來自於過去Windows的運算分配問題，由於並不是讓GPU主要負擔這些圖形運算，而是由CPU負擔，導致「MAC反而好用」讓大部分設計師棄守Windows，而Nvidia Studio的出現，就正是想要扭轉這個局勢，畢竟現在RTX系列的顯示卡仍屬佼佼者，透過軟體來讓自家GPU開始負擔更多的運算效能。面對4000萬創作者的市場，如果幾乎由AMD獨吞，NVIDIA顯然嚥不下這口氣。

包含宏碁、華碩、DELL、技嘉、HP、MSI、雷蛇都將推出掛有「NVIDIA Studio」這系列的筆電來提供給各式各樣的設計者。在本屆台北國際電腦展上共展出了17台產品，特色為設計基本都相當簡潔並朝向輕薄，不像電競筆電有著更為厚重，或具有科技感的設計。NVIDIA Studio 筆電售價 1599 美元起（約新台幣約 50,300 元），會因各項其他的內裝、尺寸等有價格上的差異。

關鍵字：NVIDIAGPU顯示卡光線追蹤GTXstudio

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