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迪士尼《Tsum Tsum Land》推夏日活動　動物方城市角色限定登場

手機遊戲,唯晶數位,迪士尼（圖／唯晶數位提供）

記者樓菀玲／台北報導

由唯晶數位娛樂代理、日本迪士尼與日本Colopl協同開發全新《Tsum Tsum》系列作品《Disney Tsum Tsum Land》，為慶祝遊戲上線一個月，官方在今日宣布推出「動物方城市」及「夏日祭典」兩大主題活動，並連動現正上映的迪士尼主題電影《阿拉丁》集字活動，只要玩家在遊戲內完成收集指定字卡，即可兌換必中Ｓ級角色的Tsum泡泡，將有機會透過活動獲得主題活動新角色。

手機遊戲,唯晶數位,迪士尼（圖／唯晶數位提供）

在動物方城市聯賽當中，本次主題特別引進動物方城市主要角色「茱蒂」、「尼克」及「快俠」，使用推薦S級Tsum將可獲得分數加成，此外迪士尼夏日祭典也將盛大開跑，夏祭限定角色「史迪奇」、「麥克斯」、「克莉絲」都將會一併推出，玩家需派出3隻Tsum齊力完成關卡，活動特別推薦夏祭活動主題角色「夏祭史迪奇」、「夏祭麥克斯」及「夏祭克莉絲」，困難模式全關卡通關後，還可獲得豪華夏祭獎勵及S Tsum泡泡。

手機遊戲,唯晶數位,迪士尼（圖／唯晶數位提供）

此外，官方也一併公開了動物方城市相關角色的技能展示，「茱蒂」可將兩旁的空泡泡聚集在中央後消除，並隨機在3個區域出現茱蒂泡泡，「尼克」可將3個區域的Tsum泡泡和空泡泡，各自變為尼克或相同的Tsum後消除，「夏祭史迪奇」出現數個特定Tsum，並於中央範圍的空泡泡，出現大夏祭史迪奇，「夏祭麥克斯」則是一邊消除空泡泡，一邊隨機將Tsum往2個區域移動，最後出現夏祭麥克斯。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位迪士尼

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