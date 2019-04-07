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《傳說對決》攜手TOYOTA　限定痛車載你現場觀戰GCS聯賽

手機遊戲,Garena,傳說對決,電競（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

《Garena傳說對決》自 2017 年 GCS 職業聯賽成立，已進入第四個賽季，2019 年春季賽例行賽至今將邁入第九週，隨著賽制調整為全局 BP，官方表示為了讓更多熱情玩家能感受比賽現場的熱情，《Garena傳說對決》特與本季主要合作夥伴 TOYOTA 共同訂定 2019 GCS 例行賽第九週（4/5-4/7）為「TOYOTA週」，更攜手舉辦「TOYOTA載你看比賽」聲援戰隊集氣活動。

《Garena傳說對決》和TOYOTA本次特別訂製「《Garena傳說對決》痛（Tone）車」，於指定地點接送幸運玩家至Garena電競館觀看2019 GCS例行賽，同時玩家亦可獲得限量TOYOTA × GCS王者禮袋一只，內含傳說造型二選一選擇卡（馬洛斯 鋼鐵戰線或悟空 合金進化造型二擇一）、傳說對決兩周年紀念畫冊、TOYOTA Auris 迴力車（摩登紅）及 TOYOTA × GCS 專屬行動電源等多項好禮。

手機遊戲,Garena,傳說對決,電競（圖／Garena提供）

而玩家只要在 2019 GCS 例行賽第九週（4/5-4/7）期間，至 Garena 電競館與 TOYOTA 相關布置物拍照打卡上傳到 Facebook 或 Instagram，並加上 Hashtag「#王者降臨稱霸戰場」，每日前 100 名即可獲得 TOYOTA 和 GCS 合作的專屬好禮，含史詩造型三選一選擇卡（愛麗絲 愛斯基摩熊 、卡莉 小紅帽、愛里 諜影暗刃）及 TOYOTA × GCS 專屬行動電源。

活動期間 Garena 電競館門口將以全車包覆的方式展示「莉莉安 夏戀花火 AurisTone車」，另有「艾瑞 仙鈴幻響 Sienta」、「特爾安娜絲 F.E.E-X1-銀翼 Vios」、「亥犽 C-HR」、「埃羅 Yaris」及「葉娜 Prius」，總計五台「《Garena傳說對決》Tone車」將於活動期間在台北市區奔馳，官方表示即日起至4/7 Garena電競館門口將以全車包覆的方式展示限定「莉莉安 夏戀花火AurisTone車」。

手機遊戲,Garena,傳說對決,電競（圖／Garena提供）

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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