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ZOTAC CUP 將舉行「為公益而戰」英雄聯盟慈善盃

記者周之鼎／台北報導

香港電競品牌ZOTAC Technology宣布《為公益而戰》ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃隆重開戰，線上資格賽於4月初接受報名，並將重臨台北國際電腦展COMPUTEX現場舉行決賽。

ZOTAC作為硬件製造商的電競先鋒，於2007年推出線上電競平台ZOTAC CUP，以連繫世界各地的遊戲玩家。ZOTAC CUP每週舉辦各種免費賽事，持續了12年，吸引了多達178個國家的數百萬玩家參與，並派出超過數百萬的現金獎勵。至今，平台已經舉辦了3個ZOTAC CUP MASTERS職業盃賽，並繼續發展、壯大，為玩家群帶來更新的遊戲體驗、更精彩的賽事。

ZOTAC 全球市場總監莊曉琪表示：「今年我們很高興再次回歸COMPUTEX舉行ZOTAC CUP決賽，更有幸以慈善公益之名，招募世界各地的遊戲玩家參與，一同以電競、電玩回饋社會。比賽的所有獎金將會捐助給致力於推廣科技、遊戲、電競文化的慈善機構，讓更多有需要的社群人士受惠，實行打電競、做公益的理念。」

《為公益而戰》ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃會透過ZOTAC CUP平台舉行亞洲區、歐洲區及美洲區的線上資格賽，線上資格賽將於2019年4月2日起開始接受報名。9位從線上資格賽突圍而出的優勝者會晉級至決賽，齊赴台北進行最終對決。
 

關鍵字：ZOTAC電競英雄聯盟

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