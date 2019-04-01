《戀與製作人》跨界出擊！實體主題遊樂園首次曝光

記者樓菀玲／台北報導

超人氣戀愛經營手遊《戀與製作人》於4月1日宣布愚人節消息，感謝玩家熱烈支持，為實現真實戀愛體驗的遊戲宗旨，即將打造實體的「戀語市遊樂園」，讓玩家可以踏入遊戲內知名場景，走在樂園還可開啟「城市漫步」系統，將可觸發特殊關卡及內容。

官方表示，《戀與製作人》希望帶給玩家最真實的戀愛體驗，並讓戀愛體驗落實到現實世界，因此即將打造圍繞遊戲主軸、上千坪規模的「戀語市遊樂園」，且採免費入園！遊戲中知名的建築物、街道、商店將完整呈現，遊戲中的配角也會登場，要讓每位製作人盡情感受戀語市的魅力。

在遊樂園中玩家可以進入不同男主角的專屬空間，享受AR與VR技術所打造的沉浸式戀愛體驗。還有機會在公園換到周棋洛最愛的棉花糖、許墨常用的鋼筆和白起親手製作的銀杏葉手鏈，到Souvenir品嘗李澤言招牌甜點布丁。

配合戀語市遊樂園推出，遊戲也將同步更新城市漫步玩法。玩家在遊樂園內，只要開啟遊戲內「城市漫步」功能，玩家走到哪，玩家在城市漫步內的座標也會跟著移動到相對應地點，在特定地點還會觸發遊戲中「系統事件」，過關將開啟獨家彩蛋內容，享受更多樂趣。

官方同步宣告，為了讓大家在戀語市樂園漫步更有趣，凡進入遊樂園內，每位玩家將可免費租借最新高科技獨家研發的LOVE WATCH及藍芽耳機，除有一般智慧型手錶的步數紀錄、心率偵測等功能外，還有內建男主角語音，包含自動語音導覽功能，以及前所未見的EVOL系統，讓男主角陪伴玩家一同暢玩遊樂園。

玩家戴上手錶後，將可選擇一位男主角作為主要語音搭配，玩家走在遊樂園中，男主角就會同步介紹經過的景點內容。此外，相對應「EVOL System」也會自動開啟，男主角將發揮自身的EVOL感知，如白起搭配「風速偵測」功能，李澤言則配有「倒數計時設置」，選擇周棋洛則會啟動「芬香噴霧」，許墨的功能則待玩家親自體驗。