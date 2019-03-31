《黑色沙漠M》新職業決鬥家正式登場　台灣專屬音樂曝光

科技中心／綜合報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》於近日宣布第十個新職業「決鬥家」強勢登場，決鬥家為擅長徒手格鬥採近距離攻擊的角色，冒險家可體驗到決鬥家帶來的強大武術。

此外，新伺服器瓦倫西亞也在今天正式開放，為了歡慶新職業及新伺服器的更新，官方推出了系列慶祝活動，包括最高有機會獲得深淵等級「克價卡主武器」的決鬥家升等活動、「經驗值及掉寶率提升+200%」的瓦倫西亞新伺服器狂熱時光來回饋冒險家。

決鬥家為《黑色沙漠 MOBILE》推出的第十個新職業，擁有強大的爆發力和沉穩的精神力，能夠發揮出高超的武術。官方表示，決鬥家為擅長近距離攻擊的角色，以拳甲和腕甲作為武器，自由運用華麗的拳法及踢技和氣功術，展現出強韌的肉體和徒手格鬥的極致。同時本次決鬥家影片所用的背景音樂，為珍艾碧絲旗下音樂製作團隊，為了台灣玩家所特別打造的版本。以決鬥家特有的赤手空拳動作進行發想，融合了決鬥家帶給冒險家們的強力感受，創造出充滿力與美的旋律。期待冒險家們能更加享受強力決鬥家職業帶來的衝擊感。

為歡慶決鬥家正式登場，官方也準備了系列慶祝活動來回饋各位冒險家，於活動期間內，冒險家只要登入遊戲，就可獲得決鬥家神話武器箱子，並且還可天天獲得如黑珍珠200個、古代金幣2000個等特殊好禮，而收集指定數量的活動道具「時間的碎片」等材料更可兌換決鬥家的2洞神話主武器或輔助武器。另外，將決鬥家達到指定等級時，除了可獲得黑珍珠和黃金卡碎片之外，還可獲得+30整套1洞神話防具和+3傳說飾品2個，最後決鬥家達到60等的冒險家，還可獲得深淵等級「克價卡主武器」的抽獎資格，官方將於每個伺服器隨機抽出三位幸運的冒險家贈送。

瓦倫西亞為《黑色沙漠 MOBILE》第13個伺服器，為歡慶新伺服器開放，官方推出了特別活動，冒險家於活動期間登入遊戲，即可獲得黑珍珠及1洞神話武器箱子等每日簽到獎勵。此外，冒險家參與瓦倫西亞 FESTA活動，完成指定任務數量達60個，還可獲得整套1洞神話防具(手套、鞋子、盔甲、頭盔)。