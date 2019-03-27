《英雄聯盟》LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》代理商Garena今天公開LMS職業聯賽季後賽訊息，本次的總冠軍賽將移師高雄電競館舉辦。預計將於4月1日開放售票。凡購票入場即贈送一款 K/DA 英雄造型 (隨機發放)。

本次季後賽將由 2019 LMS 春季季賽前四名的隊伍參與，賽事分為兩階段共三日，以BO5冒泡賽事進行。第一階段賽程將在 4/12、4/13 於 Garena 電競館打響戰鼓，由春季例行賽排名第四名隊伍向上挑戰互相廝殺。第一階段獲勝者將可取得晉級總決賽資格。

第二階段總冠軍賽將於4/20(六)移師坐落於高雄海洋文化與流行音樂中心的TESL高雄電競館舉行，由季後賽第一階段獲勝者對決春季例行賽第一名，爭奪2019 LMS春季總冠軍寶座。

春季總冠軍隊伍不僅可獲得150萬元的冠軍獎金，更將代表LMS賽區出戰《英雄聯盟》2019 MSI季中邀請賽，與其他世界強隊一決高下，為LMS賽區爭取最高榮譽。

※售票&賽事資訊

《英雄聯盟》2019春季季後賽Day1、Day2購票資訊

購票方式：【全家 FamiPort 售票系統】或至全家便利商店 FamiPort 機台購票。

售票資訊：2019/4/01(一) 18:00起售完為止

比賽時間：2019/4/12(五) 16:30、2019/4/13(六) 16:45

比賽地點：Garena電競館 (台北市內湖區瑞光路550號)

單日票價：250元

《英雄聯盟》2019春季季後賽Day3總決賽購票資訊

購票方式：【全家 FamiPort 售票系統】或至全家便利商店 FamiPort 機台購票。

售票資訊：2019/4/01(一) 18:00起售完為止

比賽時間：2019/4/20(六) 16:45

比賽地點：TESL高雄電競館 (高雄市苓雅區海邊路15號 高雄海洋文化與流行音樂中心5號館)

單日票價：250元

入場觀眾特典

凡購票入場即贈送一款 K/DA 英雄造型 (隨機發放)

