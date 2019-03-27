ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》代理商Garena今天公開LMS職業聯賽季後賽訊息，本次的總冠軍賽將移師高雄電競館舉辦。預計將於4月1日開放售票。凡購票入場即贈送一款 K/DA 英雄造型 (隨機發放)。

本次季後賽將由 2019 LMS 春季季賽前四名的隊伍參與，賽事分為兩階段共三日，以BO5冒泡賽事進行。第一階段賽程將在 4/12、4/13 於 Garena 電競館打響戰鼓，由春季例行賽排名第四名隊伍向上挑戰互相廝殺。第一階段獲勝者將可取得晉級總決賽資格。

第二階段總冠軍賽將於4/20(六)移師坐落於高雄海洋文化與流行音樂中心的TESL高雄電競館舉行，由季後賽第一階段獲勝者對決春季例行賽第一名，爭奪2019 LMS春季總冠軍寶座。

春季總冠軍隊伍不僅可獲得150萬元的冠軍獎金，更將代表LMS賽區出戰《英雄聯盟》2019 MSI季中邀請賽，與其他世界強隊一決高下，為LMS賽區爭取最高榮譽。

※售票&賽事資訊

《英雄聯盟》2019春季季後賽Day1、Day2購票資訊

購票方式：【全家 FamiPort 售票系統】或至全家便利商店 FamiPort 機台購票。

售票資訊：2019/4/01(一) 18:00起售完為止

比賽時間：2019/4/12(五) 16:30、2019/4/13(六) 16:45

比賽地點：Garena電競館 (台北市內湖區瑞光路550號)

單日票價：250元

《英雄聯盟》2019春季季後賽Day3總決賽購票資訊

購票方式：【全家 FamiPort 售票系統】或至全家便利商店 FamiPort 機台購票。

售票資訊：2019/4/01(一) 18:00起售完為止

比賽時間：2019/4/20(六) 16:45

比賽地點：TESL高雄電競館 (高雄市苓雅區海邊路15號 高雄海洋文化與流行音樂中心5號館)

單日票價：250元

入場觀眾特典

凡購票入場即贈送一款 K/DA 英雄造型 (隨機發放)
 

關鍵字：英雄聯盟LMS2019春季賽季後賽冠軍賽

推薦閱讀

《英雄聯盟》LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

《戀與製作人》24-hour系統登場　限定李澤言羈絆活動3/29開放

5G手機結合XR頭盔　宏達電聯手高通打造一體機方案

初音快閃店4/2三創開幕　主打北海道空運來台「雪未來」

免費玩！《生死格鬥 沙灘排球維納斯假期》於Steam推出繁中版

《魔法禁書目錄》手遊將登台　4/9展開限量封閉測試

爆爆博士回來了！《爐石戰記：反派大進擊》新卡牌揭露

PS公開眾多VR新作　《鋼鐵人VR》打頭陣

宏達電開賣首款全6自由度VR一體機　預告攜手《流浪地球》推聯名款

群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《生死格鬥 沙灘排球》推出Steam免費版

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

初音快閃店4/2三創開幕

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

今秋三大動畫劇場版搶登場

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

《戀與製作人》24-hour系統登場

宏達電聯手高通打造5G、XR一體機方案

初音快閃店4/2三創開幕

《生死格鬥 沙灘排球》推出Steam免費版

《魔法禁書目錄》手遊將登台

《爐石》新資料片新卡牌揭露

PS公開眾多VR新作

宏達電開賣新VR一體機　攜手《流浪地球》合作

《英雄聯盟》LSC校園聯賽火熱回歸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366