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現場變身對戰啦！《ULTRAMAN 超人力霸王》聲優透露幕後秘話

記者周之鼎／東京報導

日本國民英雄《ULTRAMAN（超人力霸王）》即將於4月1日在Netflix上架，在今年的日本東京國際動漫展（Anime Japan）上也舉行舞台活動，飾演主角早田進次郎的木村良平、諸星彈的江口拓也，以及北斗星司的潘惠美在舞台上透露不少幕後秘話。此外也利用了現場攤位的遊戲來彼此互動。

 《超人力霸王》最早是1966年在日本登場的特攝劇，至今已經橫跨了半世紀成為無數人的童年回憶。這次在Netflix上的《ULTRAMAN》主角為初代超人力霸王初代「早田進」的兒子。動畫採用3D CG，配合動態捕捉來製作，可以說是傳統的日製動畫有很大的不同，導演也採用神山健治、荒牧伸志兩位業界名人來共同執導，是許多日本以及海外超人粉絲相當期待的作品。

也因為《超人力霸王》極具歷史，因此聲優們絕大部分年紀還比《超人力霸王》小。飾演主角的木村良平在舞台上說：「真的沒有想過自己擔任超人力霸王。」， 江口拓也也說：「小時候還在玩超人力霸王模型，現在很想回去告訴小時候的自己，你以後會成為超人力霸王的配音員。」而潘惠美則說：「雖然女生喜歡《超人力霸王》的人比較少，但我小時候是很喜歡看的，現在能成為我的工作太榮幸了。」

飾演北斗星司潘惠美說：「以前的超人力霸王是比大樓還高的，但這次是跟一般人類一樣高，裝甲也跟以前不一樣，可以說是下一代的故事，以前沒看過的年輕人也可以從頭開始享受這部作品。」對於自己配音的北斗星司，潘惠美則說：「北斗和進次郎、諸星比起來是比較可愛的男孩，不過現在還不能透露他的故事，但他是進次郎的好朋友，可以說的是他是秘密比較多的少年。」

在現場的主持人也問到配音時的有趣過程，江口拓也表示大家感情都很好，配完了還會一起去喝酒，而《超人力霸王》啟用了不少資深的聲優，而這些前輩們對他們介紹了很多過去的超人力霸王，這可以讓年輕的他們更快融入，而 聲優白石稔是資歷最淺的，因次在配音中還得擔任小精靈的角色。

木村良平則透露，這次是用動作捕捉的技術先拍演員的動作，不過因為有些動作人很難做，這些就利用CG,所以看起來會很像人也很不像人。

在今年Netflix的舞台中，有一項很有趣的設計，就是兩位觀眾可以用類似動作捕捉的技術來化身超人力霸王並彼此對戰，透過攝影機的感應，參與者可以做出對應的動作像是變身、防禦、攻擊、光線攻擊。在現場木村良平也與江口拓也進行一場對戰，不過江口拓也整場都在搞笑，所以很自然的輸了。最後三位聲優也讓現場觀眾擺出最經典的光線攻擊姿勢做結尾。

▲本屆Anime Japan上提供給參展者試玩的《超人力霸王》動態捕捉遊戲。

《ULTRAMAN（超人力霸王）》預計於4月1日在Netflix獨佔上架。

關鍵字：Netflix超人力霸王ULTRAMAN

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