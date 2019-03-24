業界救星Netflix日製動畫超人力霸王、福音戰士、聖鬥士接力登場

▲左起飾演飾演《ULTRAMAN》聲優木村良平，《7SEEDS 幻海奇情》聲優東山奈央、福山潤，《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》聲優森田一成、折笠富美子。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

國際網路影音串流大廠Netflix於本屆日本東京國際動漫展（Anime Japan）上二度參展，公開了近一季的動畫上映計畫。有使用過的觀眾都知道，Netflix擁有隨選隨看，不受時間限制以及平台眾多的優勢，自今年年初的《惡魔人》開始，Netflix可以說正式點燃搶攻動畫市場的大計劃，由於Netflix無國界限制，加上投入資金參與製作，在近年日本動畫因高漲的的開發費而導致不斷萎縮或是質量下降的當下，被許多資深動畫迷視為「業界救星」。

首先在下週的4月1號，最著名的特攝系列《超人力霸王》將推出自製動畫《ULTRAMAN》，這次採用3D CG的方式來製作，故事講述超人離去之後的故事。英雄不在的時代，出現了繼承傳說的英雄基因之人「早田進次郎」。作為初代超人早田進的兒子，擁有與超人基因帶來的特殊力量。他所面對的敵人究竟為何。

飾演早田進次郎的木村良平表示，這次都是用CG製作，錄製的時候人物是非常精細的，看到之後的作品之後覺得非常驚訝居然有這麼高的水平。和過去《超人力霸王》的作品最大不同的地方是，過去的作品僅講求正義，而這次《ULTRAMAN》在主角內心則是有一些黑暗的部分，可以說更有人味，因為人本來就有好的和不好的部分。

接著即將登場的則是將於六月推出的《7SEEDS 幻海奇情》，這部動畫是由日本漫畫家田村由美連載了16年共達35冊的漫畫作品，劇情講述為了因應隕石災難的世界末日，各國政府展開了各種計畫。其中「7SEEDS計畫」就是將健康的年輕人以冷凍保存的方式至末日後的世界，隕石浩劫後，數十名日本青少年從冬眠中醒來，面對氣候、物種與地貌皆劇烈變化的新世界，展開一連串的探索與冒險。

飾演「夏B組」的岩清水夏的聲優東山奈央在發表會時說：「在錄製的時後我演的角色是世界滅絕以後的少女的生存故事，因此配音時如同見證她的生存道路，但在故事中其實感覺是很難過的，也感受的到作者對這些角色花了很大的功夫。」飾演青田嵐的福山潤則也透露，其中動畫中也有很多殘酷恐怖的故事，但在預告片中大家只有看到小小的部分。

再來即將登場的則是7月19日推出的《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》，這次的《聖鬥士星矢》是基於原作，以3D動畫的方式重新翻拍，但也更改了一些橋段與人物設定，就先前釋出的預告來看，將是《聖鬥士星矢》原作中最經典的「黃金12宮」橋段。而較為不同的是由於這次「瞬」被設定為女性，在這之前也引發老聖鬥士迷們的熱議。

7月31日登場的還有熱血格鬥動畫《拳願阿修羅》，講述企業集團為了解決爭端，押下巨額賭注，雇用鬥技者參加「拳願競技」，並寄望他們從混亂中創建秩序。

除了獨佔動畫，日本國寶級動畫《新世紀福音戰士》也將於6月21日正式於Netflix上架，包含1995的電視動畫26集，以及《新世紀福音戰士劇場版：AIR / 真心為你》與《新世紀福音戰士劇場版：DEATH (TRUE)² 》。Netflix也在今年Anime Japan的主舞台上請到高橋洋子，一連演唱「殘酷天使的行動綱領」以及「魂之輪迴」兩首神曲，讓台下動漫迷聽的如癡如醉。

除了本季即將上映的獨佔動畫外，近期Netflix也公布，將拍攝《碳變：義體置換》、《轟天高校生》、《花園裡的吸血鬼》、《攻殼機動隊：SAC_2045》（2020推出）、《Super Crooks》以及遊戲改編的《龍除教義》動畫，若無意外這些自然也都是Netflix的獨佔作品。《刃牙》第二季動畫也將先在Netflix先行上映。可以說在影集、電影之後，Netflix已經有長遠計畫搶下動畫市場。