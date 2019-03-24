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艾肯新作《料理次元》上市在即　公開測試搶先開跑

手機遊戲,料理次元（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

艾肯娛樂旗下代理的奇幻美食冒險RPG養成手遊《料理次元》宣布今日起正式展開公開測，本作囊括宏大的異次元世界觀、豐富策略養成元素、多樣化模擬經營與美食萌娘策略養成等等的豐富主打特色，交織出奇幻的美食故事，廣邀玩家一同啟動異次元冒險之旅。

在《料理次元》中，雖然可以透過完成指定任務達成成就、主線劇情關卡通關的掉落以及學員星星購買料理盒等途徑獲得食靈，但烹飪仍是獲取食靈最主要的方法。關於烹飪系統，烹飪的材料以食油、魔力、食材、調料四種元素構成，玩家可在廚房針對四種材料進行調配，不同的材料組合，烹飪出的食靈星等及職業之機率都不一樣。若是不知從何著手調配比例的主廚們，可於烹飪系統的「烹飪手冊」中，參考四方各地主廚們的烹飪成果，烹飪手冊中會保存最新的20個烹飪配方，玩家可將滿意的配方保存起來以利之後再進行烹調。

官方表示，即日起至2019年4月2日，食靈「冬瓜盅」將於遊戲內限時登場，此活動期間內，於廚房烹飪出冬瓜盅的機率將大幅提升。食靈冬瓜盅雖看似為婉約溫柔的少女，但思考卻異於常人、想法天馬行空，常做出跌破他人眼鏡的脫線舉動，冬瓜盅所穿著的裙子與某處奇特空間有著相串連的能力，使她總能從裙底無窮無盡取出各式各樣的寶物，然而，這條裙子的秘密連冬瓜盅本人也毫不知情，當她擁有一個新點子而在大庭廣眾之下開始於裙底翻找時，常讓身邊的眾人感覺提心吊膽。

關鍵字：手機遊戲料理次元

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