神秘女角加入！《女神異聞錄5 黃金版》公開第二波預告

記者周之鼎／東京報導

被譽為PS4世代最強的日式RPG《女神異聞錄5》在今（3/23）日在日本播出動畫特別節目後篇「Stars and Ours」後，再度釋出《女神異聞錄5 黃金版（簡稱P5R）》的消息，而全新的女性角色也正式現身。

▲P5R全新角色現身。

《女神異聞錄5》自前年在日本推出就獲得不少好評，去年在亞洲和歐美推出後更是讓人氣扶搖直上，各方評價都可以看出居於PS4世代日式RPG的頂點，目前全世界累積銷售已經超過200萬套。《女神異聞錄5》以高中校園為舞台，敘述「人格面具」能力覺醒的主角一行人，組成怪盜團侵入心之異世界，盜取惡人之心的故事。而這次的《女神異聞錄5 黃金版》是基於《女神異聞錄5》的強化版本，若以前作《女神異聞錄4 黃金版》來說，比起最初的版本追加了新角色、新劇情、新系統以及網路機能。因此除了確認有新角色外，未來《女神異聞錄5 黃金版》還會有哪些不同值得玩家關注。

《女神異聞錄5 黃金版》目前發售日尚未公開，平台目前僅公開PS4版。但官方已經預告，將於4月24、25日舉行的「PersonaSuperLive2019」上公開更多資訊，PersonaSuperLive2019是官方一年一度舉辦的演唱會，除了會邀請歌手演唱《女神異聞錄》系列的經典曲目外，也會在當時公開新作情報，可以說是每年女神異聞錄系列粉絲的最盛大慶典。

▲官方今日也釋出 PersonaSuperLive2017 時演唱P5神曲「Wake up,Get up,Get Out There」的演唱片段，為今年的 PersonaSuperLive2019做宣傳。