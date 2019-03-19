舊卡也可開光線追蹤!？NVIDIA四月將更新GTX系列驅動程式

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA 在今年的GTC（遊戲開法者技術大會）上，公開將可讓 Pascal世代的顯卡開啟光線追蹤功能，像是一般玩家熟知的GTX 1060、1070、1080等系列（包含筆電），四月將可以透過更新驅動程式來開啟光線追蹤。

光線追蹤已經是現世代 3A 遊戲追求的目標之一，舉例來說，當一團火焰在燃燒時，若旁邊有塊玻璃或是亮面金屬，在上面能即時反應火焰的反光，這個技術將使的遊戲畫面更貼近現實且逼真。而去年NVIDIA發表的 RTX 系列顯示卡，由於採用了新的 Turing 架構，其最大的賣點正是搭載了這項功能。

▲有無光線追蹤的範例影片呈現。

為何舊世代能和新世代的RTX系列一樣使用光線追蹤？主要是新版驅動程式支援 DirectX 12 所提供的 DirectX Raytracing API（DXR），簡單來說就是透過軟體來達成。不過由於光線追蹤需要消耗顯卡大量需要負荷大量的非同步運算，Pascal 架構下運算得全交由 FP32 核心承擔，不像是 Turing RTX 可以使用 FP32、INT32、RT Core 與 Tensor Core 進行混合運算，因此雖然可開啟光線追蹤，但將會大大降低其他運算效能，據NVIDIA表示，相較於未配備專屬光線追蹤核心的 GPU，RTX GPU 的光線追蹤效能高出 2 到 3 倍。所以玩家想要享受高品質遊戲畫面加上光線追蹤的話，可能還是直接換 RTX 系列會好一些。

此外就如同先前的遊戲一樣，Pascal 世代顯卡想開啟光線追蹤也得要遊戲本身支援此功能才行。而首次採用本技術的遊戲將是Nexon即將推出的新款狩獵大型多人線上遊戲《Dragon Hound（獵龍）》。NVIDIA在本次發表中也公開，光線追蹤技術已經獲得遊戲業界兩大引擎 Unity 和 Unreal 的支援，相信未來的3A級遊戲中，光線追蹤將逐漸成為指標之一。