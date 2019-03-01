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《戀與製作人》新章節「極暗之時」開放　 限定SSR羈絆活動登場

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供） 

記者樓菀玲／台北報導

網石棒辣椒今日宣布，超人氣戀愛經營手遊《戀與製作人》開啟全新章節第11章至第14章「極暗之時」，並推出「許墨．桃之夭夭」及「李澤言．屏息」SSR羈絆收集活動。

備受矚目全新內容「極暗之時」降臨戀語市！黑暗吞噬一切，光明正待覺醒。無論命運如何，他們始終和你一起…本次更新後開啟遊戲主線第11章至14章，隨著劇情高低起伏，玩家將在戀語市與四位男主角有更多不同過往章節的邂逅，意想不到的眾多精彩內容等著玩家親自體驗。

《戀與製作人》全新「許墨．桃之夭夭」收集活動登場！活動期間從即日起至3月24日止，只要完成每日登錄活動，就能免費取得限定SSR羈絆！玩家每天都能幫梔子花苗「澆水」，澆水滿12次後，梔子花將會綻放，玩家就可免費獲得「許墨．桃之夭夭」限定SSR羈絆。而此羈絆為活動限定，結束後將暫無其他管道取得，喜歡的玩家要把握機會收集。此外，隨澆水次數增加，玩家還能開啟「成長日記」，觀看專屬主角及許墨的日常生活紀事。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

此外，全新活動「星緣石」即日起開啟至3月28日止，活動期間玩家可在遊戲中收集各式星緣石，並前往活動頁面「時之匣」開啟「星緣石．約定」，即有機會獲得「李澤言．屏息」限定SSR羈絆碎片，集滿一定數量碎片後，就能組成限定羈絆。

隨著時序邁入春暖花開的季節，《戀與製作人》也同步推出全新3月份簽到羈絆，白起要邀請玩家一同欣賞最美麗的櫻花雨！玩家只要3月份每日簽到，累積滿28天，即可獲得「白起．櫻雨」限定羈絆。配合本次更新，《戀與製作人》中所有羈絆的等級和星級上限全面上調，SSR等級羈絆開放提升至7星(60級)、SR等級羈絆則可升至6星(50級)、R等級羈絆也能升到5星(40級)。此外，玩家所經營的影視公司等級上限也同步提升至60級，玩家可提升公司及各部門等級。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

其他功能優化方面，遊戲新增「專家搜尋功能」，玩家遊戲關卡遇到「特殊事件」要聘請專家時，可依照關鍵字篩選專家特質，將能更快速找到合適專家。此外，玩家在信箱中按下「一鍵領取」收到好友所給予的體力後，系統將自動幫玩家回贈體力給對方，讓互贈體力也變得更方便。

關鍵字：手機遊戲網石棒辣椒戀與製作人

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