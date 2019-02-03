《夢幻模擬戰》打頭陣　遊戲種子賀新春多款手遊禮包大放送

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香港商遊戲種子娛樂有限公司為答謝玩家過去一年的支持，在此迎接農曆新年的時節，於旗下多款遊戲分別推出春節回饋活動，如：日系SRPG大作《夢幻模擬戰》、動作手遊《封印者Ｍ》、超可愛卡牌遊戲《封神召喚師》及《封神２捉妖師》，讓玩家在假期間收穫滿滿、歡喜迎接好豬年。

打頭陣的經典手遊《夢幻模擬戰》除了推出多款超值新年禮包，同時也為三位人氣女角量身打造風格迥異、別具特色的三套新時裝，玩家可在活動期間內於外觀商店選購凌霜俠影澤瑞達、銀貓克麗絲、鏡花伊人艾梅達等三款外觀，讓遊戲角色也跟著穿新衣迎接喜氣洋洋的新年。此外，《夢幻模擬戰》今年亦受邀參加App Store春節專題活動，推出中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信業者的首次綁定優惠活動，要讓玩家荷包滿滿過新年。

春節招福，日日新禮！玩家只要在春節期間登入遊戲或參加臉書粉絲團活動，即可領取特殊獎勵，包含：聖魔券、聖魔晶、可愛的小兵外觀「小黑丸」、遊戲金幣等各種好禮。此外，思念的記憶之門也將重新打開，傳說的光輝照亮每個英雄的心扉！活動期間「命運之扉」每日挑戰次數翻倍，蒐集英雄們的靈魂碎片更加容易。

新年將至，提前豬福！年前剛推出的《封印者Ｍ》也準備了豐盛的新年禮物和一連串的新活動等玩家上線同樂，除了從除夕到初五連續六天於臉書粉絲團發紅包送好禮，遊戲內也推出包含度假計畫、米斯特汀的繪圖本、維莉的年貨計畫、橙武限定兌換等一系列新年活動，而才剛上陣的新角色「米斯特汀」試玩活動及新挑戰關卡，通關即有機會兌換傳說新武器，多重獎勵不容錯過。

《封神召喚師》推出全新神將「玉皇大帝」、《封神2捉妖師》推出全新御靈「齊天大聖-孫悟空」，兩強上線要讓陪玩家一起度過戰力滿滿的新年！除了全新角色，《封神召喚師》也準備了春節大型活動「喜迎金豬傳好運」，開放包含紅包雨、春聯集字、新春轉盤、分享吉祥話等應景活動。正統續作《封神2捉妖師》也不甘示弱地推出「金豬報喜福兆現七重奏」，一連串活動要讓玩家年假期間獲得豐富滿盈的獎勵。