《米菲的世界》農曆特別版 上線　米菲兔引領孩童探索與學習

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SG Studios 旗下親子品牌 Uoo 也宣佈在今日（2/1）正式推出全中文化的幼兒互動應用 App 《米菲的世界》農曆新年特別版（Miffy's World CNY Edition）》，主打 2 - 6 歲的學齡前兒童，以知名動畫明星「米菲兔」為主角所打造的遊戲世界，讓孩子透過自由探索的方式，學習到良好的生活習慣、禮儀與各種興趣的培養。

行動裝置的普及化大大影響了人們的日常生活，而且除了成人，不少兒童甚至是學齡前兒童也免不了會接觸到智慧型手機與平板電腦，甚至也有許多忙於工作的父母會使用這些行動裝置作為安撫孩子的工具。不過由於網路上有不少內容或是遊戲並非專為兒童所規劃，除了可能影響心智上的認知，也可能對孩子有負面影響。

不過實際上透過優質的內容的 App 作為輔助，手機與平板電腦其實也能成為陪伴孩子成長與學習的利器。而 Uoo也發現到不少家長苦於非適齡遊戲、內容對於孩子的負面影響，甚至將行動裝置視為威脅子女的洪水猛獸，因此致力於提供「以兒童身心認知發展」為基礎的 App 內容，活用行動裝置直覺操作的高互動性，讓孩子能用更有趣的方式探索與學習。

Uoo今日所推出的《米菲的世界》農曆新年特別版正是以這個理念為導向的 App，透過孩子們日常生活熟悉的環境所打造的遊戲場景，再加上透過互動觸發的事件來引發孩子的興趣，讓他們自然而然在遊戲的探索過程，達到學習成長的目標。

1955 年誕生於荷蘭插畫家迪克．布魯納筆下的米菲，可以說是目前動畫界少數人氣數十年不墜的明星級角色，知名度更是橫跨數個世代，除了為數眾多的繪本與動畫作品，在手機平台上也可以看到她熟悉的身影。先前在歐美地區所推出以米菲為主角的幼兒娛樂教育 App《米菲的世界（Miffy's World）》也獲得了優異的成績，除了在 iOS 與 Android 雙平台獲得超過百萬的下載量，平均評價更是高達 4.5 星。

而這款寓教於樂的 App 此次也透過 SG Studio 旗下的幼兒品牌 Uoo 代理發行全中文化的《米菲的世界》農曆新年特別版，除了帶來高互動性的場景，讓孩子透過直覺的觸控進行探索學習，更加入了應景的春節元素，包括米菲與父母皆可換上中國傳統的唐裝，米菲的家中也有不少春節裝飾，甚至遊戲中的著色遊戲也有「豬年大吉」的可愛圖樣，充滿著濃濃的年節氣氛。

瑞士心理學家尚．皮亞傑的兒同認知學說中提到， 2 - 7 歲的幼兒正處於「前運思期」，具備以自我為中心的基本的邏輯推理能力，因此透過角色扮演的方式，更能讓孩子透過引導進行角色轉換，並潛移默化培養生活中的良好習慣，發展出色的創造能力，並能理解基本的人際社交。

《米菲的世界》農曆新年特別版正是只此為理念所打造的探索遊戲，故事情節從米菲在床上醒來作為開場，遊戲畫面中沒有複雜的按鈕或操作介面，孩子以透過最自然的觸控方式與場景中互動，除了可自由操控米菲在家中不同場景移動，也有戶外場景可以進一步探索。

在遊戲中也設計了相當多可以互動的物件，點擊物件可以讓孩子直觀地看到畫面上的變化，像是可開關的窗簾，房間的衣櫥可開啟讓米菲選擇不同的衣服、圍巾作搭配，在浴室中也有刷牙、洗手、泡澡…等不同事件，讓孩子透過這些事件的演出學習到基本的生活習慣。

除了視覺上的互動，《米菲的世界》農曆新年特別版也提供了全中文化的語音演出，除了提醒孩子當下的情境與操作提示，米菲與家人之間的互動也展示了人際關係的禮儀，透過小細節帶給孩子正確的觀念。

除此之外，《米菲的世界》農曆新年特別版的遊戲中也有許多觸發孩子興趣培養，甚至可滿足創作需求的設計，像是與媽媽廚房進行蛋糕的烘焙，與爸爸在庭園中種菜，或是透過畫板來進行著色與塗鴉，另外也能和家中的小狗玩我丟你撿的遊戲哦。

專為學齡前兒童打造的《米菲的世界》農曆新年特別版不僅內容有趣，更能讓孩子可以透過角色扮演的方式自然而然學習良好的生活習慣與禮節儀態，並獲得 App Store 與知名蘋果商品通路 Studio A 的兒童類雙推薦，相信也能讓家長更為放心地讓孩子透過手機、平板來獲得寓教於樂的內容，以更有趣的方式學習與成長。