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《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　化身聖鬥士展開6v6對決

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　化身聖鬥士展開6v6對決（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

Gamamobi遊戲平台代理由騰訊研發，車田工作室正版授權監製的《聖鬥士星矢：覺醒》於今(1/31)事前登錄活動正式展開囉，此款由車田正美授權的官方正版手遊大作，玩家們只要參加即可得到遊戲限定虛寶。

《聖鬥士星矢：覺醒》遊戲玩法是以6V6對戰模式進行，陣容搭配好壞往往是勝負的關鍵，遊戲中陣容的搭配取決於聖鬥士的技能能量、速度、小宇宙技能，不同的聖鬥士必須考量不同的搭配方式。速度代表了聖鬥士的出手順序，速度越高的出手順序越前面，而技能的能量使用則會受限於每回合能量點總數，超過現有能量點的技能在該回合將無法施放，另外，小宇宙則是提供了聖鬥士被動技能、附加屬性的數值，可以說聖鬥士最核心強度的來源。

因著這些變化，玩家在取決一個陣容搭配的時候就必須考慮到很多的面向，有些聖鬥士技能會有輔助的效果，有些聖鬥士需要隊友幫忙附加狀態才能發揮最強戰力，有些則是自我就足以產出高效攻擊，不同出手順序就有不同的思考依據。如何將不同增益效果的聖鬥士彼此之間完美搭配，往往也就是勝負的關鍵。

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　化身聖鬥士展開6v6對決（圖／業者提供）

一般來說，各品級的聖鬥士有不同的定位，B級卡的聖鬥士們多數都是走「輔助」、「增益」為主的功能，而A級卡的聖鬥士們則是以「攻擊」為主，S級的黃金聖鬥士們就比較紛雜，但「控場」、「攻擊」這兩大類屬性居多。記住了，沒有最強的聖鬥士，只要陣容搭配得宜，小蝦米也能戰勝大鯨魚。

《聖鬥士星矢：覺醒》事前登錄活動熱烈展開，事前登錄活動除了登錄會有金幣及星石的獎勵，還有遊戲限定的頭像框喔，另外活動期間達成指定人數即可獲得相對應的人氣獎勵，達30萬人所有人氣獎勵將會全部送出。

此外，《聖鬥士星矢：覺醒》在過年期間，特地為了玩家們準備豪華的限量實體卡冊，精美細緻的卡冊裡含有19張華麗角色專屬卡，玩家們天天都有機會獲得，期間限定的活動只在過年期間喔！請玩家一定要把握機會，隨時關注官網及粉絲團，天天有機會抽獎試手氣。

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　化身聖鬥士展開6v6對決（圖／業者提供）

關鍵字：手機遊戲GAMAMOBI聖鬥士星矢

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