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《螢幕判官》電玩展奪最佳手機遊戲　新消息正式曝光！

記者周之鼎／台北報導

台北國際電玩展於本週一順利落幕，來自各國的遊戲廠商參展、一如既往吸引了大批玩家目光。臺灣團隊光穹遊帶著廣受好評的原創作品《螢幕判官》參展，與玩家面對面互動外，更獲得了專業評審的青睞，從來自十三個不同國家、破百款獨立遊戲中，奪下了「獨立遊戲大賽 Indie Game Award」的最佳手機遊戲殊榮。

此外，《螢幕判官》一併斬獲了由玩家投票選出的「GAME STAR 遊戲之星」臺灣獨立遊戲銀獎，與工業局舉辦的「數位內容產品獎」最佳創新獎，多重肯定令開發團隊也難掩驚訝之情，坦言有些出乎意料但是十分榮幸且開心、會更用心開發下一款遊戲。而光穹遊戲也在電玩展期間公開了《螢幕判官》的下一步，將在今年春季有一波更新，包含追加二十篇故事文本、新增兩個語系，以及大量玩家多次詢問的 Android 版本，也預計會與上述更新同時推出，現場更有玩家表示早已從官網預先登錄、也引頸期待了好幾個月，「這下終於等到了！」

為配合電玩展攤位，光穹遊戲還特別設計了「迷你判官」趣味測驗，增添互動的豐富度。「迷你判官」總共有四道隨機的改編新聞題目，透過使用者對各新聞做出的反應，來判斷使用者面對新聞時，是否也是一名只看片面之詞的螢幕判官。結合《螢幕判官》的角色性格與媒體識讀題材，獲得了不少玩家的喜愛並於社群平台分享各自遊玩結果。

《螢幕判官》為臺灣團隊光穹遊戲作品，為國內真實故事改編而成，遊戲內包含解謎、戰鬥、匿蹤等多樣玩法，以其復古獨特的畫風與引人深思的劇情受到各方好評。目前已於Steam、iOS App Store、Nintendo Switch eShop 等平台上架，並出版《螢幕判官》同名改編小說與遊戲美術設定集，預計今年春季於 Google Play 推出。

關鍵字：螢幕判官TGDFNintendo SwitchAndroid

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