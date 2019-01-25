Google Play打造電玩展專區　超過70位YouTuber到場對戰

▲ Google Play 推出台北國際電玩展專區。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

今年 Google Play 攤位以「對戰」為主題，聚焦於打造精彩的互動體驗，邀請超過 70 位人氣 YouTube 創作者及遊戲實況主到現場和使用者近距離同樂，並首度設置 Google Play 擂台挑戰區，讓使用者有機會與自己喜愛的創作者或實況主進行 PK。

為將攤位內容呈 現給更多使用者，Google Play 線上商店也推出台北國際電玩展期間限定專區， 其中 包括 Google Play 攤位在展期間完整節目流程、現場對戰直播、精彩回顧影片，以及 多款人氣遊戲因應電玩展所推出之相關優惠，一站式打包所有電玩展精華。

Google Play 台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖表示：「台灣在過去 兩年多來一直是 Google Play 全球前五大市場之一，同時我們也看到許多優秀的台灣 開發者不斷在 Google Play 上創新。

▲ Google Play 台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖。



我們很開心在 2019 台北國際電玩展，透過 Google Play 的展區規劃，讓台灣的使用者、開發者、遊戲內容創作者及實況主齊聚 一堂，並將現場精彩體驗整合到線上，串聯全台更多使用者一同共襄盛舉。未來我們 也能持續透過各種資源的挹注來開創更多機會，促進台灣遊戲社群的發展。」



近來全球電競產業蓬勃發展，相關賽事也相當受台灣使用者歡迎。因此 Google Play 在本次台北國際電玩展的攤位規劃中，融合了豐富的電競元素，希望帶給台灣使用者 符合最新潮流、第一手的遊戲體驗。

主舞台區部分，將有超過 30 位知名遊戲實況主及 創作者針對 8 款人氣手遊，在台上進行熱力四射的電競賽事，並首度在 Google Play 商店上直播，讓玩家零時差、隨時隨地關注現場激烈的對戰。在遊戲展示區，有別於 往年多以靜態方式呈現，今年特別打造 Google Play 擂台挑戰區，並邀請近 40 位遊戲 實況主及創作者當關主，鼓勵台下觀眾上台一起對戰，讓親臨現場的使用者們，能有 與平時喜歡在家觀看的實況主面對面互動的絕佳機會。

為持續推廣台灣優質的開發者，Google Play 於 2017 年三月推出「MIT 台灣開發遊戲」 專區，並於去年台北國際電玩展的攤位上，首度規劃以台灣開發為主題的實體展區。 今年 Google Play 除了在實體攤位中，延續去年並擴大「台灣製造」遊戲專區規模， 展示 6 款由台灣開發者所打造、不同風格的精緻手遊，包括 Lanota、Cytus II、太空 竹筍 Space Cone、曙光:火焰的支配者、末日之子-重生及聖域對決，今日也同時宣 布線上版「台灣製造」專區將全新改版，之後每兩個月會定期主題式更新，讓使用者 能快速找到精選的台灣開發遊戲及應用程式。