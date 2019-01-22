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仙俠手遊《將夜行》雙平台上線　開服活動開跑

仙俠手遊《將夜行》雙平台上線　開服活動開跑（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

由Eskyfun遊戲平台代理發行的浪漫仙俠手遊《將夜行》今（22）日正式開啟不刪檔公測，並於iOS及Android平台開放玩家下載，同步釋出豐富開服活動介紹。

《將夜行》是2019年古風玄幻MMORPG大作，以經典的奇幻修仙為题材，通過極致技術打造華麗畫面，百分百還原遊戲體驗。遊戲創新加入婚姻玩法，模擬真實戀愛體驗，可以與心愛的另一伴舉辦婚禮，共闖夫妻副本、生兒育女，體驗甜蜜悠閒的戀愛時光。此外，還能同時擁有「仙鹿」、「麒麟」、「金龍」等各種山海異獸供騎乘，逆天飛劍，隨意裝扮，讓你成為人群之中矚目的焦點。

遊戲中擁有多種玩法，不論是喜歡單人闖關、PK奪寶還是組隊打王，相信總有一款適合自己的玩法。在《將夜行》中，玩家可以與志同道合的朋友創建仙盟，一同共赴戰場、贏得勝利；也可以通過仙盟篝火、祈願，與盟友共同成長，共享勝利果實。

仙俠手遊《將夜行》雙平台上線　開服活動開跑（圖／業者提供）

先前《將夜行》推出事前預約活動已達到八萬人，所有參與預約的玩家即可收到多樣豐富獎勵，在開服3天內登入遊戲，玩家可獲得「全服特典禮包」，包括「強化石*5」、「雙倍經驗丹*1」、「9朵玫瑰*5」、「坐騎進階丹*5」、「3級攻擊寶石*1」、「仙翼進階丹*5」、「3級防具進階石*5」、「神兵進階丹*5」，相信這些獎勵定能成為每位玩家開服衝刺的強勢戰力。

另外，官方也準備豐富的開服活動，等待著各位玩家的到來，玩家只要連續登入遊戲即可得到獎勵，連續登入第二天送時裝「劍雨花馨」、登入第三天送稱號「御劍情緣」、登入第七天再送珍貴時裝「霸血龍魂」。大量開服好康，讓冬季不留遺憾。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：手機遊戲將夜行

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